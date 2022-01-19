Пенсионеры получат проиндексированную на 8,6% пенсию уже в феврале

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Российские пенсионеры уже с февраля 2022 года будут получать одной выплатой пенсию в новом размере - проиндексированную на 8,6%, сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, передает ТАСС.

По ее словам, за январь 2022 года после вступления в силу соответствующего закона пенсионеры с учетом доиндексации получат компенсацию к уже полученной пенсии, которая была повышена на 5,9%.

"Я полагаю, что до конца января это решение [об индексации пенсий на 8,6%] будет принято. Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена", - пояснила Бибикова журналистам.

Правительство РФ ранее внесло предложение об индексации пенсий на 8,6% в виде поправок к законопроекту о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, который прошел первое чтение. Как отметил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, после индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рублей. Госдума рассмотрит поправки во втором и, возможно, сразу в третьем чтении 20 января, сообщил Жуков по итогам Совета Думы.

Президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%.

Как сообщила ранее пресс-служба Минфина РФ, с учетом поручения президента проиндексировать пенсии выше инфляции дополнительно в 2022 году потребуется 172,7 млрд рублей, в 2023 году - 178,3 млрд рублей, в 2024 году - 188,9 млрд. Общий объем расходов на индексацию страховой пенсии в текущем году составит 549,7 млрд рублей.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС