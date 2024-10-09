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Пенсионеров региона приглашают на специализированные бесплатные заезды для общения и оздоровления

9 октября 2024 15:16
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Реабилитационная программа направлена на укрепление здоровья и повышение жизненного потенциала, улучшение общего психологического состояния, информационного и образовательного уровня пожилых граждан.

Каждый месяц в отделении КЦСОН по Комсомольскому району на ул. Громовой, 42 проводятся социально-оздоровительные заезды. Коридоры и помещения центра выполнены по законам "доступной среды". Есть спортивный зал для занятий разными видами гимнастики и упражнений на тренажерах. При нагрузках специалисты учитывают особенности здоровья подопечных. После тренировки - релаксация в специальной комнате под пение птиц или музыку, а затем вокалотерапия, где пожилые под руководством культорганизатора хором поют любимые песни под аккомпанемент баяна. К услугам также занятия с психологом.

Занимаются здесь и арт-терапией (рисование, нейрографика, правополушарная живопись), а также рукоделием, где подопечные создают куклы-обереги из ткани, пеньки и шпагата, а также изделия в технике декупаж. К организации творческих занятий в центре привлекают и "серебряных" волонтеров. В недавнем заезде приняла участие активистка отряда "Комсомольцы-добровольцы" Марина Архипова, которая проводила мастер-класс "Сказочные цветы" - самарская роспись по дереву".

Кроме того, для представителей старшего поколения в центре организуют лекции и беседы на различные темы по безопасности: мошенничество по телефону и в сетях, травмоопасность и так далее. Тут проходят встречи с медиками, полицейскими, со священниками, с работниками библиотек.

Оздоровительные заезды для пожилых на базе комплексных центров социального обслуживания населения Самарской области организуют в рамках региональной составляющей "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Эти мероприятия осуществляются в полустационарной форме. На заездах созданы все условия для качественного и полноценного отдыха и общения. Реабилитационная программа направлена на укрепление здоровья и повышение жизненного потенциала, улучшение общего психологического состояния, информационного и образовательного уровня пожилых граждан.

Людей "серебряного" возраста приглашают обращаться по адресу: ул. Громовой, 42 в кабинет № 22 или звонить по телефону: 79-90-28, сообщает sovainfo.ru.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

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