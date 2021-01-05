Пенсии россиян в 2021 году проиндексировали выше уровня инфляции

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В 2021 году пенсии неработающих россиян проиндексированы выше уровня инфляции, передает Лайф. Об этом в ходе сегодняшнего совещания с главой государства сообщил министр труда РФ Антон Котяков.

— По действующему законодательству, с 1 января происходит ежегодная индексация страховых пенсий для неработающих граждан... В этом году индексация составила 6,3%, что также превышает уровень инфляции, — отметил министр.

По словам Котякова, с начала года средний размер пенсии по старости увеличился на 1039 рублей. С учётом индексации средняя сумма страховой пенсии составит 17 541 рубль. Изменения коснулись 32 миллионов россиян по всей стране.

Фото © ТАСС / Валентина Певцова / Лайф