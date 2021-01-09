Павел Дуров снова призвал переходить с iOS на Android. Что на этот раз не так?

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В публичном чате своего Telegram-канала Павел Дуров в очередной раз призвал переходить с iOS на Android, передает iphones.ru.

Между тем, создатель мессенджера анонсировал разработку веб-приложения Telegram. Оно будет запускаться через Safari и работать в отдельном окне, как GeForce NOW.

Дуополия Apple и Google представляет для свобод гораздо большую проблему, чем Twitter.

Apple более опасна во всех случаях, потому что она может полностью ограничить используемые вами приложения, в то время как на Android вы можете сами устанавливать программы через APK. Именно поэтому я призываю пользователей перейти на Android с iOS – это меньшее, что они могут сделать, чтобы сохранить доступ к свободному потоку информации.

"Что касается iOS, мы работаем над многофункциональным веб-приложением, которое будет работать в Safari почти так же плавно, как и полноценное приложение", — Павел Дуров.

Фото: iphones.ru