Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали родителями, передает РИА Новости. Радостную новость супруга режиссера сообщила в Instagram.
"Иван Федорович Бондарчук. 02.03.2021г." — написала Паулина.
На прикрепленном к записи снимку актриса стоит беременная в черной пижаме, придерживая живот руками.
Для Паулины Андреевой малыш стал первенцем. А для ее мужа — третьим ребенком. У Федора Бондарчука есть двое взрослых детей, которые родились в браке с первой женой Светланой Бондарчук, и две внучки.
Пара поженилась в 2019-м году.
Фото из открытых источников
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