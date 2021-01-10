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Патриарх призвал отцов активнее участвовать в воспитании детей

10 января 2021 18:40
108
Патриарх Кирилл заявил, что конкурентами родителей во внимании ребенка стали интернет, телевидение и СМИ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в храме святого Александра Невского в одноименном скиту неподалеку от Переделкина призвал отцов не пренебрегать воспитанием своих детей, передает ТАСС.

"Огромная ответственность в семье ложится на отцов, особенно если в семье есть мальчики. И если отец самоустраняется от воспитания, то он предает свое призвание, отказывается от самого главного. <...> Какими бы заботами не был обременен отец, будь то государственные заботы, производственные заботы, научные заботы, да и все другие - никогда нельзя ставить на периферию своего внимания воспитание детей. Потому что в детях отображается сам родитель или сама родительница", - сказал он в воскресенье.

В наши дни, отметил патриарх, конкурентами родителей во внимании ребенка стали интернет, телевидение и СМИ. Но родители и в последующие годы не должны отказываться от воспитания, проводя его другими средствами. "Первое - это сильная молитва родителей Господу о том, чтобы он управил жизненный путь детей. А второе - это напряжение всех сил, умственных, нравственных, духовных, с тем чтобы без принуждения, правильными словами, а главное, любовью воздействовать на своих детей таким образом, чтобы оградить их от очень опасных, иногда смертельно опасных жизненных ошибок", - заключил он.

10 января Русская православная церковь отмечает день памяти праведных Иосифа Обручника, мужа Богородицы, и Иакова, двоюродного брата Иисуса Христа.

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Комментарии

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Благодаря самоотверженному труду врачей, волонтеров, спецслужб, оперштаба и сознательности граждан эпидемиологическая ситуация в регионе планомерно улучшается.
8 января 2021  14:30 
Дмитрий Азаров: "Приняли решение, что с 11 января школьники возвращаются к очному обучению"
Благодаря самоотверженному труду врачей, волонтеров, спецслужб, оперштаба и сознательности граждан эпидемиологическая ситуация в регионе планомерно... Образование
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С Рождества заработают новые важные для россиян законы
7 января 2021  10:28 
С Рождества заработают новые важные для россиян законы
Законы, которые продолжают в январе вступать в силу, наведут порядок с качеством молочной продукции, продажей курительных жидкостей и одноразовых вейпов. В стране
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Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
30 декабря 2020  14:19
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района.
Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. Новости Тольятти
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30 декабря 2020  13:44
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Подряд разыгрывался с аукциона, начальная цена — 855,1 млн рублей. Новости Тольятти
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29 декабря 2020  15:45
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Казахстаном
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции. Новости Тольятти
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