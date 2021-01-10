Патриарх призвал отцов активнее участвовать в воспитании детей

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в храме святого Александра Невского в одноименном скиту неподалеку от Переделкина призвал отцов не пренебрегать воспитанием своих детей, передает ТАСС.

"Огромная ответственность в семье ложится на отцов, особенно если в семье есть мальчики. И если отец самоустраняется от воспитания, то он предает свое призвание, отказывается от самого главного. <...> Какими бы заботами не был обременен отец, будь то государственные заботы, производственные заботы, научные заботы, да и все другие - никогда нельзя ставить на периферию своего внимания воспитание детей. Потому что в детях отображается сам родитель или сама родительница", - сказал он в воскресенье.

В наши дни, отметил патриарх, конкурентами родителей во внимании ребенка стали интернет, телевидение и СМИ. Но родители и в последующие годы не должны отказываться от воспитания, проводя его другими средствами. "Первое - это сильная молитва родителей Господу о том, чтобы он управил жизненный путь детей. А второе - это напряжение всех сил, умственных, нравственных, духовных, с тем чтобы без принуждения, правильными словами, а главное, любовью воздействовать на своих детей таким образом, чтобы оградить их от очень опасных, иногда смертельно опасных жизненных ошибок", - заключил он.

10 января Русская православная церковь отмечает день памяти праведных Иосифа Обручника, мужа Богородицы, и Иакова, двоюродного брата Иисуса Христа.