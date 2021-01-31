Патриарх Кирилл заявил о кризисе молодого поколения

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что кризис поколения заставляет молодых людей терять жизненные ориентиры. В воскресенье в проповеди в Александро-Невском скиту неподалеку от Переделкино он также призвал родителей формировать у детей убеждения, которые противостояли бы негативному воздействию извне, передает ТАСС.

Патриарх отметил "великое значение, которое несет в себе воспитание в семье благочестивыми родителями детей, подрастающего поколения". "Самое большое влияние на формирование человека оказывают его родители. <...> Сегодня имеет место так называемый кризис молодого поколения. Нередко молодежь наша буквально впадает в безумие, теряя всякие жизненные ориентиры. <...> [В душе ребенка] должны формироваться правильные мысли, правильные убеждения, которые могли бы дать достойный отпор всяким разрушительным влияниям", - сказал он.

На подрастающее поколение, считает он, огромное влияние оказывают сегодня средства массовой информации, телевидение и интернет, с которыми родителям трудно конкурировать. "Поэтому если мы хотим иметь по-настоящему светлое будущее для нашего народа, для Отечества нашего, мы должны о многом подумать в эти особые дни. Подумать о том, как формируется сознание нашей молодежи, какие силы влияют на сердца и души, как выстраивается информационный поток, который сегодня поглощает современного человека, какими идеями наполнен этот поток", - заключил предстоятель Русской православной церкви.

31 января (18 января по старому стилю) Русская православная церковь отмечает день памяти преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС