Патриарх Кирилл утвердил лишение протодиакона Кураева сана

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил лишение протодиакона Андрея Кураева сана, но ввел мораторий на издание соответствующего указа на время, которое потребуется Кураеву на пересмотр своих взглядов, передает ТАСС.

"Решение, согласно которому епархиальный суд признал запрещенного в священнослужении протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана, утверждаю. Данное решение вступит в силу после издания указа об извержении протодиакона Андрея Кураева из священного сана. На издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь церкви, который был избран им в свое время", - говорится в патриаршей резолюции, опубликованной в воскресенье на сайте Московской городской епархии.

Фото: Павел Смертин/ТАСС