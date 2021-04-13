Патриарх Кирилл сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в марте сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса одной из российских вакцин и чувствует себя после вакцинации хорошо, сообщил РИА Новости глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда после очного заседания Синода РПЦ под председательством патриарха.

Первое в 2021 году очное заседание Синода прошло во вторник в Даниловском монастыре Москвы, все его участники, включая предстоятеля Церкви, были в медицинских масках.

"Да, святейший патриарх вакцинировался. Оба укола были сделаны еще в марте, до 20-го числа", - сказал Легойда РИА Новости в ответ на вопрос, означает ли очный формат заседания впервые за долгие месяцы то, что патриарх Кирилл сделал прививку от коронавируса некоторое время назад и уже может спокойно участвовать в публичных мероприятиях.

По словам Легойды, после вакцинации патриарх Кирилл "чувствует себя очень хорошо".

На вопрос, какой именно вакциной привился предстоятель Русской церкви, собеседник агентства ответил: "Одной из трех отечественных".

Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси





