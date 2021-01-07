Патриарх Кирилл предупредил, что вера в Бога не убережёт от коронавируса

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Христианин должен беречь своё здоровье, чтобы помогать нуждающимся, поэтому во время эпидемии коронавируса следует соблюдать меры безопасности и не посещать храмы без особой необходимости, передает Лайф. К этому верующих призвал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в эфире телеканала "Россия 1".

Если вместе с непосещением храма мы перестаём быть хорошими христианами или даже просто перестаём быть христианами — это великий грех. Ну а перетерпеть, переждать тот период времени, когда посещение храма может сопровождаться весьма опасными последствиями для здоровья — это тоже долг христианина

Патриарх отметил, что гражданам не надо бояться нового вируса, поскольку страх сковывает и порабощает людей. Однако он также подчеркнул, что не следует искушать Бога, проверяя его своей верой.

Никогда и никто из искренне верующих людей не может искушать Господа, утверждая: "Поскольку я верующий, поскольку я пошёл в храм, поскольку я приложился к святыне, я точно не заболею"

Он призвал помолиться о даровании скорейшего исцеления больным и ниспослании помощи медицинским работникам.

Ранее в рождественском обращении перед богослужением в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что человечеству следует сделать правильные выводы из тех испытаний, которые пришли на нашу планету вместе с пандемией коронавируса.

Фото: Агентство "Москва" / Сергей Киселёв