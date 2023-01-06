Патриарх Кирилл передал Никите Михалкову просфору, а также молился о его здоровье на литургии

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал Никите Михалкову просфору (хлеб, использующийся в таинстве причастия), а также молился о его здоровье на литургии, сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, передает РИА Новости.

Кинорежиссера Никиту Михалкова 5 января госпитализировали с гриппом.

"Патриарх сегодня за литургией молился о здравии Никиты Сергеевича Михалкова. Святейший передал Никите Сергеевичу в больницу святую просфору, из которой была вынута частица о его здравии", – написал Легойда в своем телеграм-канале.

Легойда отметил, что лично кратко говорил с Михалковым по телефону. "Он тепло поблагодарил патриарха за молитвы и внимание. А также поблагодарил всех, кто молится о его скорейшем выздоровлении", – написал глава синодального отдела.

Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Является председателем Союза кинематографистов России и президентом Московского международного кинофестиваля.

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов