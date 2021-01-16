Патриарх Кирилл передал московским больницам и социальным центрам тонну апельсинов

187

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в московские больницы и социальные учреждения тонну апельсинов, которые прислал ему на Рождество патриарх Коптский Тавадрос II, передает ТАСС. Об этом сообщает сайт Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) в субботу.

"Патриарх Коптской церкви подарил святейшему патриарху Кириллу на Рождество апельсины. Святейший патриарх решил передать апельсины в лечебные и социальные учреждения. Это больницы, центр помощи бездомным. Большинство этих проектов и клиник святейший лично посещал, чтобы поддержать и утешить людей, которые страдают и нуждаются в помощи", - цитирует сайт главу отдела епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона (Шатова). В сообщении уточняется, что присланную тысячу килограммов фруктов вырастили египетские монастыри.

Среди учреждений, получивших фрукты, - Научно-практический центр детской психоневрологии, Детская городская клиническая больница святого Владимира, Морозовская детская больница, Первая Градская больница имени Н. И. Пирогова и больница святителя Алексия митрополита Московского. Также апельсины получили подопечные Свято-Спиридоньевской богадельни и бездомные в службе помощи бездомным "Ангар спасения", организованной православной службой помощи "Милосердие".

Фото: pixabay