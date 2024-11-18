Я нашел ошибку
Главные новости:
Концепция открывшейся модельной детской библиотеки – «Библиотека детских историй».
В Похвистнево, в здании бывшего дома детского творчества, открылась модельная библиотека
Игорь Бобров доложил о ситуации с аварийностью на автодорогах региона по итогам 10 месяцев 2024 года.
Вячеслав Федорищев провел заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
Бобёр вышел в стартовом составе, отметился тремя голами и был заменен на 60 минуте.
Полузащитник «Крыльев» Иван Бобёр оформил хет-трик в матче против сборной Парагвая U-18
Если вы промочили ноги, максимально быстро осушите обувь и смените носки.
Патофизиолог: ношение промокшей обуви, если температура воздуха на улице ниже –5 градусов, может вызвать обморожение
В Москве прошла олимпиада среди медработников регионов РФ по оценке умений и навыков оказания экстренной медицинской помощи.
Команда медработников из Самарской области прошла в финал олимпиады по оценке умений и навыков оказания экстренной медицинской помощи
800 жителей сёл Ширяево и Богатырь будут получать медицинскую помощь в современных условиях.
В селе Ширяево возводится новый ФАП
Продолжая череду кадровых изменений, губернатор заявил, что свой пост покидает врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
Кадровые изменения в областном Правительстве, замена старого лифтового оборудования и дорожный ремонт: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
Также Фабрика-кухня стала лауреатом платинового диплома международной премии «Золотой Трезини-2024» в номинации «Лучший реализованный проект реставрации», а Музей Фабрики-кухни взял золотой диплом премии в номинации «Лучший архитектурный музейный проект».
Третьяковка в Самаре получила главную награду премии «Музейный олимп» — звание Музея России 2024 года 
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100
0.98
EUR 105.71
1.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоялись всероссийские соревнования по фехтованию на призы министра спорта России
В Самаре состоялся детский турнир по следж-хоккею
В Самаре пройдет третья лекция цикла «Женщины в киновселенной Эльдара Рязанова»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Патофизиолог: ношение промокшей обуви, если температура воздуха на улице ниже –5 градусов, может вызвать обморожение

18 ноября 2024 20:41
145
Если вы промочили ноги, максимально быстро осушите обувь и смените носки.

Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, патофизиолог Сергей Степанов рассказал «Известиям» о том, что делать, если протекла обувь и ноги оказались мокрыми.

«Мокрые ноги могут привести к переохлаждению и даже обморожению, если температура воздуха на улице ниже –5 градусов. Опасность в том, что вода очень легко забирает температуру с поверхности тела. Пока ноги мокрые, идет резкая отдача тепла организмом, в результате чего организм испытывает сильный стресс, резко снижается иммунитет и повышается риск заболевания вирусной инфекцией», — объяснил он.

По его словам, если вы промочили ноги, максимально быстро осушите обувь и смените носки. Можно также использовать дополнительный слой, изолирующий ноги от промокшей обуви, например, целлофан. Но лучше сразу надеть любую другую сменную пару. Также надо постараться быстрее попасть в помещение. Там прогреть ноги в теплой или горячей воде, высушить их и надеть теплые носки.

«Если на улице –5 градусов и ниже, есть риск получить обморожение нижних конечностей — скорее всего, это будет обморожение первой степени. Кожные покровы при этом вначале бледные, а затем начинают краснеть. Могут появиться пузырьки. Первая помощь при обморожении — промыть ноги, высушить их и надеть теплые носки. Затем сразу обратиться в травмпункт. Самолечением заниматься нельзя, в том числе прокалывать пузыри или применять различные мази», — заключил патофизиолог.

 

Фото:   freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области установили запрет на заключение новых концессионных соглашений
17 ноября 2024  10:57
В Самарской области установили запрет на заключение новых концессионных соглашений
681
Глава региона встретился с участниками и ветеранами СВО, волонтерами, сельхозпроизводителями и предпринимательским сообществом, посетил ряд социальных объектов.
16 ноября 2024  19:35
Новые объекты культуры и здравоохранения, ремонт дорог, развитие социальной инфраструктуры – губернатор Вячеслав Федорищев посетил Похвистнево 
844
Вячеслав Федорищев в рамках рабочей поездки в Похвистнево провел встречу с участниками региональной кадровой программы «Школа героев» и главами муниципальных образований.
16 ноября 2024  15:51
По решению Вячеслава Федорищева ветераны СВО - участники региональной программы «Школа героев» станут кураторами глав муниципалитетов и членов облправительства
2638
В Самаре вернутся к теме Концепции развития исторического поселения
16 ноября 2024  11:42
В Самаре вернутся к теме Концепции развития исторического поселения
679
Губернатор Вячеслав Федорищев передал от Самарской области в зону СВО очередную партию спецтехники
16 ноября 2024  11:07
Губернатор Вячеслав Федорищев передал от Самарской области в зону СВО очередную партию спецтехники
663
Весь список