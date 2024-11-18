Патофизиолог: ношение промокшей обуви, если температура воздуха на улице ниже –5 градусов, может вызвать обморожение

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Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, патофизиолог Сергей Степанов рассказал «Известиям» о том, что делать, если протекла обувь и ноги оказались мокрыми.

«Мокрые ноги могут привести к переохлаждению и даже обморожению, если температура воздуха на улице ниже –5 градусов. Опасность в том, что вода очень легко забирает температуру с поверхности тела. Пока ноги мокрые, идет резкая отдача тепла организмом, в результате чего организм испытывает сильный стресс, резко снижается иммунитет и повышается риск заболевания вирусной инфекцией», — объяснил он.

По его словам, если вы промочили ноги, максимально быстро осушите обувь и смените носки. Можно также использовать дополнительный слой, изолирующий ноги от промокшей обуви, например, целлофан. Но лучше сразу надеть любую другую сменную пару. Также надо постараться быстрее попасть в помещение. Там прогреть ноги в теплой или горячей воде, высушить их и надеть теплые носки.

«Если на улице –5 градусов и ниже, есть риск получить обморожение нижних конечностей — скорее всего, это будет обморожение первой степени. Кожные покровы при этом вначале бледные, а затем начинают краснеть. Могут появиться пузырьки. Первая помощь при обморожении — промыть ноги, высушить их и надеть теплые носки. Затем сразу обратиться в травмпункт. Самолечением заниматься нельзя, в том числе прокалывать пузыри или применять различные мази», — заключил патофизиолог.

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