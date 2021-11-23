"Парк дружбы народов" закрывается на зимний период   

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Администрацией Этнокультурного комплекса "Парк дружбы народов" принято решение приостановить свою деятельность с 23 ноября 2021 г. на зимний период.

"За это время мы подготовим полномасштабную программу мероприятий, экскурсионное обслуживание, интерактивные зоны, национальную сувенирную продукцию, зону отдыха.

Комплекс вновь распахнет свои двери с началом туристического сезона, весной 2022 года. Благодарим за понимание!

До новых встреч!" - сообщили в пресс-службе парка.

Фото: пресс-служба "Парка дружбы народов"