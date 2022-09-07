«Парк дружбы народов»: самарцев и гостей области приглашают отпраздновать День дружбы народов

129

Ежегодно с 2014 года в Самарской области отмечается День дружбы народов. В этом году праздник пройдёт в 8-й раз и будет посвящён Году культурного наследия народов России.

Яркая праздничная программа ко Дню дружбы народов ждёт всех участников и гостей 11 сентября 2022 года на этнофестивале «Наследие народов» в этнокультурном комплексе «Парк дружбы народов» (г.о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Александра Солженицына).

День дружбы народов является традиционным для Самарской области. Его организаторами выступают Правительство Самарской области и ГКУ СО «Дом дружбы народов».

В период проведения праздника для гостей и жителей города будут работать 4 тематические площадки: концертная, творческая, интерактивная и выставочно-просветительская.

Работа интерактивных и тематических площадок стартует в 12:00.

На центральной сцене выступят лучшие творческие коллективы национальных общественных организаций и муниципальных образований Самарской области. Здесь же состоятся творческие мастер-классы по национальной хореографии для всех желающих.

Колорит традиционных промыслов и ремесел народов Самарской области представят ведущие мастера и творческие объединения региона. На локации «Артель» пройдут мастер-классы по художественной обработке дерева и кожи, ковке, гончарному делу, лозоплетению, национальной росписи и другие. На локации «Ярмарочные ряды» расположатся выставки изделий декоративно-прикладного творчества.

Проверить знания о культуре народов Самарской области предложат на интеллектуальной игре «Этноквиз» с розыгрышем призов. Для юных гостей праздника организуют локацию «Дружное детство» с подвижными играми, анимационной программой и интерактивными мастер-классами.

Национальные общественные организации и Дом дружбы народов Самарской области расскажут о культуре и традициях народов, проживающих в регионе. На выставке «Народы Самарской области» гости и жители города смогут познакомиться с национальными костюмами, предметами быта, литературой на разных языках, а также коллекциями кукол в национальных костюмах, традиционных музыкальных инструментов, национальных головных уборов.

На территории этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов» также развернутся фотозоны в народном стиле.

День дружбы народов – яркий символ многонациональной Самарской губернии. Праздник взаимопонимания, добрососедства и согласия между народами, которые веками проживают бок о бок в нашем регионе и вместе трудятся ради блага и процветания Самарской области и всей России.

Праздник уже полюбился тысячам жителей и гостям региона. Приглашаем всех на яркий и незабываемый этнофестиваль «Наследие народов», наполненный национальным колоритом.

Вход на мероприятие свободный.

Для удобства жителей 11.09.2022 с 11:00 до 18:30 будут организованы бесплатные автобусы:

- г. о. Новокуйбышевск: ТРК «Сити Парк» пр. Победы, д. 1ж,

- г. о. Самара: АС «Аврора»,

- ЖК «Южный город» 1 (остановка «Поликлиника» и «Школа»)

Время курсирования по маршрутам с 11:00 до 18:30, по мере наполняемости автобуса.