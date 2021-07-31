Я нашел ошибку
Главные новости:
Как сообщила пресс-служба университета, в здании проживали только иностранцы.
Семь иностранных студентов пострадали при пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде
Диндин исполняется четыре года, а Жуи — пять.
Панды Диндин и Жуи отметили день рождения в Московском зоопарке
С сохранением ночью 1 августа.
Штормовое предупреждение: в ближайший час в СО ожидаются гроза, ливень, град, шквалистый ветер   
Летчик катапультировался.
При выполнении учебно-тренировочного полета Су-35С упал в акватории Охотского моря после отказа двигателя
Она напомнила, что устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги происходило и в конце 1990-х, и в 2000-х годах.
Глава ЦБ Набиуллина: инфляция в России будет долгосрочным явлением
Два препарата – «Спутник Лайт» и «Спутник V».
В Самарскую область прибыли новые партии вакцин от COVID-19
По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проведут проверку. 
В Нефтегорске столкнулись 4 автомобиля, один из которых - патрульный
В составе сборной России.
Дарья Межецкая из Самары стала четвертой на Олимпиаде в Токио
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.14
-0.05
EUR 86.99
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Панды Диндин и Жуи отметили день рождения в Московском зоопарке

31 июля 2021 21:07
117
Диндин исполняется четыре года, а Жуи — пять.

Панды Диндин и Жуи отметили день рождения в Московском зоопарке, сообщает РИА Новости.

"Сегодня у Диндин и Жуи Дни рождения. Ну, то есть у Диндин был вчера, но традиционно празднуем вместе", — отметили в пресс-службе зоосада.

Диндин исполняется четыре года, а Жуи — пять.

"Они уже на пороге взрослого возраста, хотя остаются все теми же: скромной, хитрой и своевольной умницей и прямолинейным, храбрым и веселым исследователем", — говорится в сообщении.

В подарок питомцам приготовили два картонных торта, украшенных овощами, фруктами и бамбуком, а также два персональных сюрприза. Жуи достался большой бассейн, наполненный не только обычными лакомствами, но и вкусным льдом — разноцветными конусами, подкрашенными пищевыми красителями. А для Диндин соорудили огромный "коктейльный стаканчик" с зонтиками.

 

Фото:  скриншот видео

Теги: московский зоопарк панды

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Рост не прекращается: 461 случай коронавируса за сутки в Самарской области
31 июля 2021  13:05
Рост не прекращается: 461 случай коронавируса за сутки в Самарской области
516
Игорь Осинькин: Нет претензий к команде по самоотдаче
31 июля 2021  12:25
Игорь Осинькин: Нет претензий к команде по самоотдаче
425
В командном турнире шпажистов сборная России (ОКР), за которую выступал наш спортсмен, заняла 2 место.  
30 июля 2021  16:08
Самарский шпажист Павел Сухов завоевал серебро Олимпийских игр 
791
В Самарской области ожидается гроза и сильный ветер
30 июля 2021  13:30
В Самарской области ожидается гроза и сильный ветер
725
Рост продолжается: за сутки в Самарской области 453 новых случая коронавируса
30 июля 2021  13:20
Рост продолжается: за сутки в Самарской области 453 новых случая коронавируса
809
Весь список