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Панды Диндин и Жуи отметили день рождения в Московском зоопарке, сообщает РИА Новости.

"Сегодня у Диндин и Жуи Дни рождения. Ну, то есть у Диндин был вчера, но традиционно празднуем вместе", — отметили в пресс-службе зоосада.

Диндин исполняется четыре года, а Жуи — пять.

"Они уже на пороге взрослого возраста, хотя остаются все теми же: скромной, хитрой и своевольной умницей и прямолинейным, храбрым и веселым исследователем", — говорится в сообщении.

В подарок питомцам приготовили два картонных торта, украшенных овощами, фруктами и бамбуком, а также два персональных сюрприза. Жуи достался большой бассейн, наполненный не только обычными лакомствами, но и вкусным льдом — разноцветными конусами, подкрашенными пищевыми красителями. А для Диндин соорудили огромный "коктейльный стаканчик" с зонтиками.

Фото: скриншот видео