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Пандемия привела к проблемам с эмоциональным выгоранием у 60% людей

20 ноября 2021 13:48
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Пандемия привела к проблемам с эмоциональным выгоранием у 60% людей

В период пандемии эмоциональное состояние людей значительно ухудшилось, 60% людей из разных сфер деятельности обратились к специалистам с симптомами эмоционального выгорания. Об этом в интервью РИА ФАН  рассказала практикующий психолог Александра Миллер.

Специалист выделила внешние и внутренние причины возникновения синдрома эмоционального выгорания.

Природа этого синдрома проста: «Выгорание частно сопровождается постепенным эмоциональным истощением, которое в итоге выключает полностью работоспособность человека и его дальнейшую мотивацию», — объяснила Миллер.

К основным симптомам эмоционального выгорания специалист отнесла нарушения продуктивности в работе, усталость, бессонницу, повышенную подверженность соматическим заболеваниям, употребление алкоголя или других психоактивных веществ и даже суицидальное поведение.

Александра Миллер также выделила группы населения наиболее подверженных эмоциональному выгоранию. К ним она отнесла бизнесменов, врачей, учителей, тех, у кого профессия связана с людьми или с рисками, а также тех, у кого нет фиксированной заработной платы.

Напомним, что с 2019 года синдром эмоционального выгорания включен в Международный классификатор болезней, то еесть признан фактором, влияющем на здоровье человека, пишет Обозрение.

С учетом того, что в период пандемии случаи регистрации синдрома увеличились, Александра Миллер призывает всех основательно лечить эмоциональное выгорание: «За помощью нужно обращаться к психологу, а лечить эмоциональное выгорание призывами «собраться» или «просто немного передохнуть» неэффективно».

Теги: Опрос

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