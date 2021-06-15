Озвучен размер самой большой пенсии в России

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Самую большую пенсию в России получают космонавты и госслужащие. Об этом 15 июня заявил руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис, передают "Известия".

«В частности, космонавтам и летчикам-испытателям платится государственная пенсия за выслугу лет. Они также могут получать не только государственную пенсию, но и страховую по старости. По данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тыс. рублей. Более свежих данных Росстат по этой профессии не публикует», — цитирует эксперта «Прайм».

Две пенсии также могут получать военные пенсионеры. Первая им положена из федерального бюджета. Вторую они могут получать в том случае, если после выхода на пенсию будут работать в другой сфере, где работодатель будет отчислять за сотрудника страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования в Пенсионный фонд России.

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