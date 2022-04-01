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Отзывчивость – это очень по-самарски!

1 апреля 2022 15:49
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По словам губернатора, в регион прибыло около 1,5 тысяч вынужденных переселенцев, для них созданы все условия.

Дмитрий Азаров в прямом эфире программы «Главная тема» поблагодарил самарцев за помощь делом вынужденным переселенцам, отзывчивость и щедрое сердце. Отвечая на вопрос жителя региона, предлагающего свою помощь, глава региона рассказал, что делается в для тех, кто покинул свои дома в Мариуполе и вынужден искать прибежища в Самарской области.  

По словам губернатора, в регион прибыло около 1,5 тысяч вынужденных переселенцев, для них созданы все условия. Он сердечно поблагодарил земляков за неравнодушие и активное участие в этом процессе. 

«Самарская область принимает переселенцев, людей, которые спасаются сегодня от той войны, которая идет 8 лет. И я хочу еще раз поблагодарить моих земляков, для которых нет чужой беды, которые отзываются, которые помогают своими делами, которые предоставляют материальную помощь. Спасибо вам. Это очень по-человечески, это очень по-самарски», – поблагодарил самарцев Дмитрий Азаров. 

Как рассказал губернатор, работа с переселенцами организована четко: их встречают и сопровождают медики и волонтеры. Социальные работники беседуют с каждым из прибывших, выясняя, есть ли какие-то заболевания, особые пожелания и нужды. 

«Пока поезд доходит до Самары, мы уже знаем о каждом: нужны ли детские коляски, есть ли люди с ограничениями передвижения, нарушением опорно-двигательного аппарата. Огромное спасибо соцработникам и волонтерам. Отработали на встрече спецпоездов как часы», – рассказал об отлаженности работы с переселенцами губернатор.

Особое внимание он обратил на тот факт, что в область стало прибывать больше мужчин. Сначала в регион прибывали в основном женщины и дети, а сейчас едут из Мариуполя и полные семьи. Поэтому важно предоставить возможность мужчинам работать и зарабатывать, - отметил Дмитрий Азаров. 

Губернатор сказал и о важности дать школьникам и студентам образование. 

Многие из прибывших высказывают намерения переехать в другие регионы России, где живут их родственники. Самарская область окажет и такую поддержку.

«Я знаю, нашего самарского сердца хватит на всех. И сегодня наше сердце с нашими защитниками Отечества, с нашими военнослужащими, которые делают все, чтобы остановить 8-летнюю войну на Донбассе. Сегодня наше сердце с нашими земляками, с трудовыми коллективами, которых мы поддерживаем. Сегодня наше самарское сердце с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – И я уверен, что мы найдем сердечные и душевные силы, чтобы помочь и каждому прибывающему в наш регион из зоны боевых действий, сможем защитить и окружить заботой, потому что милосердие – отличительная черта российского характера и жителей Самарской области».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

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