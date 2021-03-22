Отпуск самарцам будут предоставлять по-новому

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Изменения вступили в силу 20 марта.

В России с 20 марта начали действовать новые правила предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска. Так, работающие граждане, имеющие 3 и более детей до 18 лет, могут выходить в оплачиваемый отпуск в любое удобное время до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет. Об этом сообщает «Российская газета».

До нововведений подобный отпуск предоставлялся родителям 3 и более детей до достижения младшему ребенку 12 лет. К слову, базовый отпуск для работников составляет 28 календарных дней в году. Удлиненный отпуск полагается государственным госслужащим ( 30 дней), учителям (от 42 дней) и другим категориям работников.

Также дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются категории граждан, чья деятельность осуществляется с вредными или опасными условиями труда, с характерными особенностями работы, с ненормированным рабочим днем или же в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Отпуск без сохранения заработной платы, как правило, предоставляется работникам по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам. Продолжительность таких отпусков обговаривается с руководством организации, пишет ГТРК Самара.