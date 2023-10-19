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Отпуск на зиму запланировал каждый четвертый работающий самарец

19 октября 2023 10:29
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Отпуск на зиму запланировал каждый четвертый работающий самарец

Отдыхать зимой чаще планируют дома или в поездках по России. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из Самары.

24% самарцев собираются взять отпуск зимой: 14% планируют отдыхать дома, 4% — в поездке по России, по 3% — на даче и за границей. Среди самых популярных направлений внутри страны — Москва, Сочи и озеро Байкал. За границей зимний отпуск горожане рассчитывают провести в Турции, Кипре или ОАЭ. 72% респондентов не планируют брать отпуск зимой.

Мужчины уходят отдыхать зимой чаще женщин (29 и 19% соответственно) и чаще проводят отпуск дома.

Жители города с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц берут отпуск зимой чаще тех, кто зарабатывает меньше, и чаще проводят его в поездках по стране или путешествиях за рубежом.

Время проведения: 14—18 октября 2023 года


Регионы России, в которых респонденты планируют провести отпуск зимой (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний):
1. Москва
2. Сочи
3. Озеро Байкал
4. Санкт-Петербург
5. Казань

Страны, в которых респонденты планируют провести отпуск зимой (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний):
1. Турция
2. Кипр
3. ОАЭ
4. Вьетнам
5. Страны Европы

Теги: Опрос

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