Отпуск на зиму запланировал каждый четвертый работающий самарец

103

Отдыхать зимой чаще планируют дома или в поездках по России. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из Самары.

24% самарцев собираются взять отпуск зимой: 14% планируют отдыхать дома, 4% — в поездке по России, по 3% — на даче и за границей. Среди самых популярных направлений внутри страны — Москва, Сочи и озеро Байкал. За границей зимний отпуск горожане рассчитывают провести в Турции, Кипре или ОАЭ. 72% респондентов не планируют брать отпуск зимой.



Мужчины уходят отдыхать зимой чаще женщин (29 и 19% соответственно) и чаще проводят отпуск дома.



Жители города с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц берут отпуск зимой чаще тех, кто зарабатывает меньше, и чаще проводят его в поездках по стране или путешествиях за рубежом.

Время проведения: 14—18 октября 2023 года



Регионы России, в которых респонденты планируют провести отпуск зимой (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний):

1. Москва

2. Сочи

3. Озеро Байкал

4. Санкт-Петербург

5. Казань



Страны, в которых респонденты планируют провести отпуск зимой (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний):

1. Турция

2. Кипр

3. ОАЭ

4. Вьетнам

5. Страны Европы