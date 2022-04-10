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Отпуск на майские праздники в россии выгодно брать со 2 по 8 мая

10 апреля 2022 13:10
187
отпуск на майские праздники в россии выгодно брать со 2 по 8 мая

В этом случае сотрудник получит больше денег, чем если бы он просто продолжал работать в соответствии с производственным календарем. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы "Суперджоб.ру". Уточняется, что 2, 3, 7 и 8 мая – это неоплачиваемые дни. Но если они входят в отпуск, то будут оплачены по среднему тарифу.

В остальных случаях выгода майского отпуска будет зависеть от нескольких факторов: по какому графику работает человек, какая система оплаты труда установлена в организации, на какие дни работник планирует взять отпуск и от многого другого.

Теги: Опрос

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