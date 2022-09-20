Отличившимся сотрудникам ГУ МВД СО вручили ведомственные награды

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Генерал-майор полиции Андрей Токарев вручил отличившимся сотрудникам ведомственные награды и поздравил с присвоением очередных специальных званий.



В рамках оперативного совещания в зале областного главка полиции прошло награждение сотрудников органов внутренних дел. В торжественной обстановке врио начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Андрей Токарев вручил отличившимся сотрудникам медали, благодарственные письма, почетные грамоты и поздравил с присвоением очередных специальных званий:

«Уважаемые коллеги, поздравляю вас с заслуженными наградами. Желаю вам дальнейших упехов и реализации как профессиональных, так и жизненных планов".

Фото: ГУ МВД СО