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Открыто голосование по выбору кандидатов для участия в областной общественной акции «Народное признание»

15 сентября 2021 10:49
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Открыто голосование по выбору кандидатов для участия в областной общественной акции «Народное признание»

15 сентября дан старт голосованию по выбору победителей муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание» – самых достойных жителей нашего региона, тех, кто достиг значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности.

В рамках муниципального этапа 30 августа закончился прием заявок на участие в акции по следующим номинациям: «Память и Слава», «Мы Вместе», «Признание и Уважение», «Наследники Победы», «Герои нашего времени», «Единство и Успех».

Всего в 2021 году было подано 529 заявок от всех муниципальных образований Самарской области для участия в акции, данный показатель на том же уровне, что и в 2020 году, что, безусловно, говорит о стабильном интересе жителей губернии к акции. Все претенденты на участие в акции обладают талантами, являются профессионалами своего дела, достойны уважения земляков.

Выдвижение кандидата для участия в акции осуществлялось путем подачи заявки от инициативной группы не менее семи человек.

Наибольшей популярностью неизменно пользуется номинация «Признание и Уважение», потому что в Самарской области очень много замечательных, талантливых людей, которые внесли значительный вклад в защиту прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской области, в развитие экономики, промышленности, строительства, транспортной отрасли, науки, культуры, спорта, здравоохранения, образования, сельского хозяйства и социальной сферы.

В качестве конкурсантов в номинации «Единство и Успех» такие крупные предприятия как АО «Авиакор – авиационный завод» и ООО «Средневолжский подшипниковый завод».

Уже традиционно активно принимают участие в акции муниципальные районы Самарской области: Хворостянский (в 2021 году подано 44 заявки на участие в акции), Сергиевский, Приволжский, Волжский, Безенчукский и внутригородские районы города Самары и города Тольятти.

Ознакомиться с информацией о конкурсантах можно на сайтах муниципальных образований.

Для того чтобы проголосовать в период с 15 по 30 сентября необходимо прийти в организованный пункт голосования в своем муниципальном образовании и заполнить анкету, вписав имя кандидата. В голосовании за кандидатов могут принять участие все граждане, проживающие на территории Самарской области. Отдать свой голос в рамках одной номинации можно только за одного кандидата.

Также, если позволяет техническая возможность, на сайтах муниципальных образований может быть организовано электронное голосование.

С учетом результатов общественного голосования до 10 октября будет определен победитель муниципального этапа акции по каждой номинации в каждом муниципальном образовании, включая внутригородские районы городских округов Самары и Тольятти.

Финальный этап акции – проведение общественного голосования в организованных пунктах и электронного голосования на сайте Правительства Самарской области, состоится с 15 по 30 ноября, где жители губернии определят лауреатов 2021 года.

Награждение победителей традиционно состоится в конце декабря.

Информация о лауреатах, номинантах и участниках акции, проведении официальной церемонии награждения лауреатов Акции публикуется в печатном издании – газете «Волжская коммуна» и размещается на официальном сайте Правительства Самарской области.

Теги: «Народное признание» Акценты акция

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