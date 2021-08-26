Открыта запись на прием к УПЧ в Самарской области

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Открыта запись на личный прием к Уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Дмитриевне Гальцовой.

Ежедневно к Уполномоченному по правам человека в Самарской области поступают обращения. Людей интересуют вопросы реализации трудовых прав, охраны здоровья, ситуации, касающиеся жилищных и земельных споров, нарушений пенсионного обеспечения и социальной поддержки.

В соответствии с компетенцией, Уполномоченный по правам человека рассматривает жалобы заявителей на решения или действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц и государственных служащих при условии, что заявители ранее обжаловали их в судебном или административном порядке, но не согласны с решениями, принятыми по их жалобам.

Записаться на прием можно по телефону: 8(846)3372903

В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации прием пройдет в дистанционном формате с использованием телефонной и видеосвязи. Дата приема будет определена дополнительно.