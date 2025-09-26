Открыта регистрация представителей СМИ и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»

104

До 24 октября 2025 года открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», который пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные СМИ, а также представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации, размещенными на официальном сайте Форума: https://forumsportrussia.ru/ в разделе «СМИ».

Следите за обновлениями на официальном сайте и в информационных рассылках.

Вопросы, касающиеся аккредитации СМИ, можно направлять по адресу: media@roscongress.org.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области.