 Открыта регистрация на Приволжский окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +13, +13°С, днем +21, +23°С.
17 сентября в губернии без осадков, до +24°С
На повестке – текущие актуальные вопросы, в том числе профилактика заболеваемости населения сезонными вирусными инфекциями, COVID-19 и внебольничной пневмонией, а также обращения граждан.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание областного Правительства
Об опасностях употребления свежевыжатого сока.
Диетолог рассказала, как правильно пить сок
В ходе ссоры со своим 65-летним отцом, возникшей на бытовой почве, он нанес ему несколько ударов ножом.
Тольяттинец 11 лет проведет в колонии за убийство отца 
По решению жюри в число лучших вошли семь жителей региона, все они школьники из Самары.
Победителями конкурса Совета Федерации «Портрет твоего края» стали самарцы
В рамках работ на объекте были смонтированы новые трубы, модернизированы тепловые камеры, установлена запорная арматура и другое тепломеханическое оборудование.
«Т Плюс» завершила реконструкцию теплосетей 69 квартала в Тольятти
Руководитель области отметил, что регион уже имеет положительный и разносторонний опыт сотрудничества с Газпромбанком.
Вячеслав Федорищев провел совещание с руководством Газпромбанка
Участниками фестиваля стали 250 спортсменов из разных муниципалитетов Самарской области.
В Самаре состоялся областной туристский фестиваль «Туриада»
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.93
-0.18
EUR 100.8
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Русский балет навсегда»: Илзе Лиепа проведет в Самаре творческую мастерскую
В Самаре пройдет "Неделя современных игр" от Галереи Виктория
15 сентября в Самаре состоится финал Открытого чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

 Открыта регистрация на Приволжский окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»

16 сентября 2024 16:54
197
Для участников – это возможность в онлайн или очном формате в настоящей спортивной атмосфере побороться за денежный приз.

 С 25 по 27 октября в Нижнем Новгороде пройдет Приволжский окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Участникам предстоит решить шесть кейсов. Постановщиками задач выступают: Горьковская железная дорога, «Иктин» и ООО «Сила».  Призовой фонд составит 3 600 000 рублей. Хакатон проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

Для участников – это возможность в онлайн или очном формате в настоящей спортивной атмосфере побороться за денежный приз. Для участия в хакатоне необходимо собрать команду разработчиков от 3 до 5 человек старше 14 лет, обладающих компетенциями в сфере разработки решения на основе технологий искусственного интеллекта. Участие предполагается только для граждан Российской Федерации.

«С радостью объявляем об открытии регистрации на окружной хакатон в Приволжском федеральном округе. Мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде в «Академии «Маяк» им. А.Д.Сахарова» – это культурно-просветительский центр, миссия которого состоит в подготовке инженеров, предпринимателей и учёных. У участников будет 42 часа на решение шести кейсов. Это последний окружной хакатон в этом сезоне, поэтому мы ждем всех, кто хотел попробовать свои силы перед Международным хакатоном в ноябре. Присоединяйтесь к нам, чтобы продемонстрировать свои идеи, поделиться опытом и внести вклад в инновационное развитие страны!» — сказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» – создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологиями ИИ, квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.

После регистрации участники получат возможность ознакомиться с профильными кейсами, сформировать свои команды или вступить в имеющиеся. Очный этап окружного хакатона Приволжского федерального округа пройдет с 25 по 27 октября в Нижнем Новгороде. У участников будет 42 часа на решение кейсов. По итогам хакатона будут определены лучшие решения по каждому из кейсов, а победители получат денежные призы. Также для участников пройдет развлекательная и образовательная программа, а партнеры разыграют дополнительные призы. Например, технологический партнер проекта – компания «Сила» разыграет ноутбуки среди очных участников хакатона. Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта — hacks-ai.ru. Регистрация продлится до 18 октября.

По итогам хакатонов каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» президентской платформы «Россия – страна возможностей», получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, образовательную программу от партнеров проекта, оценку и обратную связь по разработанным решениям, возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров, а также возможность пройти собеседование и получить результаты HR-оценки.

 

Фото:   АНО «Россия – страна возможностей»

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На повестке – текущие актуальные вопросы, в том числе профилактика заболеваемости населения сезонными вирусными инфекциями, COVID-19 и внебольничной пневмонией, а также обращения граждан.
16 сентября 2024  20:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание областного Правительства
105
Руководитель области отметил, что регион уже имеет положительный и разносторонний опыт сотрудничества с Газпромбанком.
16 сентября 2024  17:58
Вячеслав Федорищев провел совещание с руководством Газпромбанка
169
В Самарской области состоялся военно-исторический фестиваль
15 сентября 2024  20:15
В Самарской области состоялся военно-исторический фестиваль "Линия фронта": фото
582
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
15 сентября 2024  13:57
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
656
Вячеслав Федорищев поздравил работников лесного хозяйства региона с профессиональным праздником
15 сентября 2024  12:54
Вячеслав Федорищев поздравил работников лесного хозяйства региона с профессиональным праздником
512
Весь список