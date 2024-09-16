 Открыта регистрация на Приволжский окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»

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С 25 по 27 октября в Нижнем Новгороде пройдет Приволжский окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Участникам предстоит решить шесть кейсов. Постановщиками задач выступают: Горьковская железная дорога, «Иктин» и ООО «Сила». Призовой фонд составит 3 600 000 рублей. Хакатон проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

Для участников – это возможность в онлайн или очном формате в настоящей спортивной атмосфере побороться за денежный приз. Для участия в хакатоне необходимо собрать команду разработчиков от 3 до 5 человек старше 14 лет, обладающих компетенциями в сфере разработки решения на основе технологий искусственного интеллекта. Участие предполагается только для граждан Российской Федерации.

«С радостью объявляем об открытии регистрации на окружной хакатон в Приволжском федеральном округе. Мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде в «Академии «Маяк» им. А.Д.Сахарова» – это культурно-просветительский центр, миссия которого состоит в подготовке инженеров, предпринимателей и учёных. У участников будет 42 часа на решение шести кейсов. Это последний окружной хакатон в этом сезоне, поэтому мы ждем всех, кто хотел попробовать свои силы перед Международным хакатоном в ноябре. Присоединяйтесь к нам, чтобы продемонстрировать свои идеи, поделиться опытом и внести вклад в инновационное развитие страны!» — сказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» – создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологиями ИИ, квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.

После регистрации участники получат возможность ознакомиться с профильными кейсами, сформировать свои команды или вступить в имеющиеся. Очный этап окружного хакатона Приволжского федерального округа пройдет с 25 по 27 октября в Нижнем Новгороде. У участников будет 42 часа на решение кейсов. По итогам хакатона будут определены лучшие решения по каждому из кейсов, а победители получат денежные призы. Также для участников пройдет развлекательная и образовательная программа, а партнеры разыграют дополнительные призы. Например, технологический партнер проекта – компания «Сила» разыграет ноутбуки среди очных участников хакатона. Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта — hacks-ai.ru. Регистрация продлится до 18 октября.

По итогам хакатонов каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» президентской платформы «Россия – страна возможностей», получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, образовательную программу от партнеров проекта, оценку и обратную связь по разработанным решениям, возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров, а также возможность пройти собеседование и получить результаты HR-оценки.

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»