Я нашел ошибку
Главные новости:
Береговую линию загрязняют не только отдыхающие, но и дачники – не все садовые товарищества заключили договоры с региональным оператором по вывозу ТКО.
Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов навести порядок на береговой линии в течение двух недель 
Среди победителей – юные таланты, ученики музыкальных школ, воспитанники Домов культуры и ведущих творческих коллективов Самарского региона.
Юные артисты из Самарской области стали лауреатами Всероссийского фестиваля «Звезды народного искусства»
О текущей ситуации в школах Самары  Дмитрию Азарову доложила Елена Лапушкина 
На оперативном совещании в облправительстве обсудили ход приемной кампании в первые классы
Малыша принесли через неделю после первого косуленка.
Сотрудники Самарского зоопарка выбрали имя для второго спасенного детеныша косули
Экипажи самарского филиала ЦСКА уверенно выступили на чемпионате, завоевав 5 медалей турнира, а на международных состязаниях - 7 комплектов наград.
Триумф самарских вертолетчиков на международном турнире в Конаково
Препаратом «Спутник V».
Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов прошёл второй этап вакцинации
Благоустроят следующие дворовые территории: Осипенко, 14, Гагарина, 60, Мичурина, 139,139Б,141. 
В Октябрьском районе Самары обновляют внутриквартальные проезды и дворы
На протяжении форума среди резидентов формируется рейтинг активности.
Открыта регистрация на Молодежный форум ПФО «iВолга», который пройдет онлайн
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.63
0.16
EUR 88.61
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте продолжаются
Госавтоинспекция СО в выходные дни провела масштабные рейдовые мероприятия
В Самаре пройдет историческая лекция-диспут о жизни императора Николая II и его семьи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Открыта регистрация на Молодежный форум ПФО «iВолга», который пройдет онлайн

12 июля 2021 18:11
122
На протяжении форума среди резидентов формируется рейтинг активности.

12 июля открылась регистрация на Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга», который пройдет онлайн 20-24 августа на платформе ivolgaforum.ru, где зрители и резиденты смогут пройти образовательную программу по 8 новым сменам, а также стать участниками культурной программы и конкурса проектов форума.

С учетом нового формата смены были преобразованы и теперь составляют 8 новых направлений:

- Наука и технологии;

- Добролайф;

- Место жительства;

- Мой бизнес;

- Лидеры студенчества; 

- Лидеры изменений; 

- Государственная молодежная политика; 

- Детская iВолга.

Участники поделятся на 2 группы: резиденты — 4000 человек и зрители в неограниченном количестве. Резиденты — граждане РФ в возрасте от 16 до 35 лет, которые будут иметь личные кабинеты и право участвовать во всех мероприятиях форума, а также смогут участвовать в рейтинге по итогам проведения iВолги. Стать резидентом можно только по одной выбранной смене. Зрители — люди от 14 лет, которым будет доступен просмотр отдельных элементов образовательной и культурно-досуговой программ без участия в нетворкинге, рейтинге и конкурсе проектов. 

Для того, чтобы стать резидентом форума, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ivolgaforum.ru, заполнить анкету, а также пройти регистрацию в АИС «Молодежь России» с 12 июля по 27 июля 2021 года (включительно). Тем участникам, кто уже прошел регистрацию на очный форум, необходимо проверить информацию в личном кабинете на сайте ivolgaforum.ru и при необходимости скорректировать выбор смены.  

Зрители форума проходят регистрацию с 1 августа по 23 августа 2021 года на официальном сайте ivolgaforum.ru.

Образовательная программа будет включать в себя 4 сессии. Первая и вторая сессии будут посвящены выбранной тренинговой программе, а каждая третья сессия дня будет направлена на проработку Soft Skills («мягких» навыков). Перед началом форума резиденты пройдут тестирование и получат индивидуальную рекомендацию по развитию Soft Skills. При получении рекомендаций резидент сможет выбрать один из 4-х спецкурсов для посещения в течение всех дней форума: Я - skills, Мы - skills, Дело - skills, Мир - skills. По завершении форума резидент получает индивидуальную рекомендацию по развитию Soft Skills. 

Четвертая сессия предполагает проведение образовательных модулей в формате Open Space, куда войдут следующие направления: безопасность, здоровый образ жизни, волонтеры «серебряного возраста», семейные ценности, «инклюзивный городок», профессии будущего и креативные индустрии. Резиденты смогут каждый день выбирать новую для себя площадку.

Для резидентов в рамках форума традиционно пройдут грантовые конкурсы: 

- конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе; 

- Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи.

Дополнительно в рамках проведения форума могут быть объявлены отдельные грантовые конкурсы его партнеров. 

На протяжении форума среди резидентов формируется рейтинг активности: сквозной общий, внутри образовательной смены и по регионам. Рейтинг учитывает посещаемость и активность каждого резидента, а также в целом региональных делегаций в рамках реализации образовательной и культурно-досуговой программ, в том числе с учетом конкурса проектов. По итогам рейтинга резидентам будут присуждаться баллы, которые они смогут обменять на специальные призы и сувенирную продукцию в магазине подарков iВолги.

 

Теги:  ПФО «iВолга»  пройдет онлайн регистрация

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
К процедуре отбора допущены 13 471 человек, что превышает рекорд по количеству заявок в 2020 году — 13 452 и 2019 году — 13 322.
09 июня 2021, 19:28
20 000 человек из 81 субъекта РФ подали заявки на участие в Форуме ПФО «iВолга» 
К процедуре отбора допущены 13 471 человек, что превышает рекорд по количеству заявок в 2020 году — 13 452 и 2019 году — 13 322. Общество
635
В России упростят процедуру регистрации по месту жительства и месту пребывания
19 мая 2021, 13:44
В России упростят процедуру регистрации по месту жительства и месту пребывания
Оформить её можно будет дистанционно, подав заявление через госуслуги. Общество
577
В центре внимания
Дмитрий Азаров призвал правоохранительные органы и жителей региона объединить усилия в поиске преступников, которые совершили поджог леса.
12 июля 2021  17:42
Дмитрий Азаров поручил разработать комплексную систему мер безопасности тольяттинских лесов
152
В городе объявлена масштабная акция помощи людям, которые принимают участие в тушении пожара.
12 июля 2021  17:40
Жители Тольятти, волонтеры и активисты «Единой России» принимают участие в ликвидации последствий лесного пожара
169
Составлена «дорожная карта» по реализации соглашения между АНО «Россия – страна возможностей» и Самарской областью
12 июля 2021  11:56
Составлена «дорожная карта» по реализации соглашения между АНО «Россия – страна возможностей» и Самарской областью
474
С 12 июля меняется расписание движения пригородных поездов на участке Жигулевское Море - Самара
12 июля 2021  10:42
С 12 июля меняется расписание движения пригородных поездов на участке Жигулевское Море - Самара
357
Крупный лесной пожар в Тольятти локализовали
12 июля 2021  09:12
Крупный лесной пожар в Тольятти локализовали
377
Весь список