Открыта регистрация на Молодежный форум ПФО «iВолга», который пройдет онлайн

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12 июля открылась регистрация на Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга», который пройдет онлайн 20-24 августа на платформе ivolgaforum.ru, где зрители и резиденты смогут пройти образовательную программу по 8 новым сменам, а также стать участниками культурной программы и конкурса проектов форума.

С учетом нового формата смены были преобразованы и теперь составляют 8 новых направлений:

- Наука и технологии;

- Добролайф;

- Место жительства;

- Мой бизнес;

- Лидеры студенчества;

- Лидеры изменений;

- Государственная молодежная политика;

- Детская iВолга.

Участники поделятся на 2 группы: резиденты — 4000 человек и зрители в неограниченном количестве. Резиденты — граждане РФ в возрасте от 16 до 35 лет, которые будут иметь личные кабинеты и право участвовать во всех мероприятиях форума, а также смогут участвовать в рейтинге по итогам проведения iВолги. Стать резидентом можно только по одной выбранной смене. Зрители — люди от 14 лет, которым будет доступен просмотр отдельных элементов образовательной и культурно-досуговой программ без участия в нетворкинге, рейтинге и конкурсе проектов.

Для того, чтобы стать резидентом форума, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ivolgaforum.ru, заполнить анкету, а также пройти регистрацию в АИС «Молодежь России» с 12 июля по 27 июля 2021 года (включительно). Тем участникам, кто уже прошел регистрацию на очный форум, необходимо проверить информацию в личном кабинете на сайте ivolgaforum.ru и при необходимости скорректировать выбор смены.

Зрители форума проходят регистрацию с 1 августа по 23 августа 2021 года на официальном сайте ivolgaforum.ru.

Образовательная программа будет включать в себя 4 сессии. Первая и вторая сессии будут посвящены выбранной тренинговой программе, а каждая третья сессия дня будет направлена на проработку Soft Skills («мягких» навыков). Перед началом форума резиденты пройдут тестирование и получат индивидуальную рекомендацию по развитию Soft Skills. При получении рекомендаций резидент сможет выбрать один из 4-х спецкурсов для посещения в течение всех дней форума: Я - skills, Мы - skills, Дело - skills, Мир - skills. По завершении форума резидент получает индивидуальную рекомендацию по развитию Soft Skills.

Четвертая сессия предполагает проведение образовательных модулей в формате Open Space, куда войдут следующие направления: безопасность, здоровый образ жизни, волонтеры «серебряного возраста», семейные ценности, «инклюзивный городок», профессии будущего и креативные индустрии. Резиденты смогут каждый день выбирать новую для себя площадку.

Для резидентов в рамках форума традиционно пройдут грантовые конкурсы:

- конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе;

- Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи.

Дополнительно в рамках проведения форума могут быть объявлены отдельные грантовые конкурсы его партнеров.

На протяжении форума среди резидентов формируется рейтинг активности: сквозной общий, внутри образовательной смены и по регионам. Рейтинг учитывает посещаемость и активность каждого резидента, а также в целом региональных делегаций в рамках реализации образовательной и культурно-досуговой программ, в том числе с учетом конкурса проектов. По итогам рейтинга резидентам будут присуждаться баллы, которые они смогут обменять на специальные призы и сувенирную продукцию в магазине подарков iВолги.