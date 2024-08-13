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Открыта «горячая линия» Уполномоченного по правам человека в Самарской области по эвакуации из Курской и Белгородской областей

13 августа 2024 13:46
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Открыта «горячая линия» Уполномоченного по правам человека в Самарской области по эвакуации из Курской и Белгородской областей

Открыта «горячая линия» Уполномоченного по правам человека в Самарской области по вопросам, связанным с эвакуацией гражданских лиц из Курской и Белгородской областей, в том числе и прибывших самостоятельно в Самарскую область. 

 8(846)3372903

Также в целях организации проживания в пунктах временного размещения и получения единовременной выплаты работает контакт-центр Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области: 8(800)100-56-61

«Горячая линия» Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации: 8(800)707-56-67

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