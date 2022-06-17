Открыт приём заявок на шестой Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами»

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Автономная некоммерческая организация «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи» и Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» объявляют о старте шестого конкурса «Гимн России понятными словами» и приглашают детей и родителей принять участие во всероссийском патриотическом проекте. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами» – творческий проект, направленный на патриотическое воспитание юных граждан нашей страны и содействие в реализации поручения Президента и Правительства РФ об использовании в школах государственной символики.

Участвовать в конкурсе могут как школьники и студенты, так и воспитанники детских садов. Суть конкурса заключается в изучении слов гимна России. Участник может традиционно выбрать наиболее подходящую ему номинацию: текстовое объяснение слова («страничка-объясняшка»), видеоролик или мультфильм («видео-объясняшка»). В процессе подготовки работ участники знакомятся с содержанием гимна, выясняют значение непонятных для них слов и создают работы, позволяющие глубже понять смысл текста главной музыкальной композиции страны, что приводит к естественному росту патриотизма, любви к Родине и гордости за страну.

В этом году организаторы добавили третью номинацию – видеоролик об общих понятиях и объединяющих смыслах гимна России и гимна малой Родины участника. Так, организаторы хотят обратить внимание молодого поколения на уникальные особенности из культурно-исторического наследия, вносимого родным краем участников конкурса в развитие Российской Федерации.

Приём конкурсных работ открыт до 25 октября 2022 года через онлайн-заявку. Победители традиционно будут приглашены в Москву на награждение призами и подарками.

За пять лет существования проекта участниками конкурса стали 5 894 ребят из 74 регионов России. Работы победителей опубликованы в сети интернет на официальных ресурсах конкурса, демонстрируются на площадках Государственной Думы РФ, Общественной палаты РФ, информационного агентства «РИА Новости», Российской академии образования, Государственного центрального музея современной истории России, Московского педагогического государственного университета, Русского музея Санкт-Петербурга, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, на площадках общественной организации «Деловая Россия», сети московских библиотек.