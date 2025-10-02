Открыт прием заявок на Всероссийскую премию в сфере исторического просвещения молодежи «Голос истории»

73

В России впервые пройдет Всероссийская премия в сфере исторического просвещения молодежи. Ее цель – поддержать и распространить лучшие методы обучения истории, поощрить новаторские подходы и вовлечь детей и подростков в активное изучение и сохранение исторического наследия нашей страны. 12+

Премия включает в себя 10 номинаций, охватывающих различные направления популяризации отечественной истории, патриотического воспитания, сохранения и защиты исторической правды.

Участниками премии могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 12 лет, юридические лица и коллективы авторов. В номинации «Лучший зарубежный проект об истории России» к участию приглашаются физические и юридические лица иностранных государств.

Заявки на участие в премии будет оценивать Экспертный совет. В его состав входят историки, педагоги, эксперты по работе с детьми и молодежью в области патриотического воспитания, лидеры общественного мнения и представители молодежных сообществ.

Лауреаты премии помимо профессионального признания получат ценные призы и поддержку от партнеров и организаторов премии, с обширной деловой и культурной программой посетят церемонию вручения премии в Москве, встретятся с выдающимися государственными деятелями и известными историками.

Подать заявку для участия в премии можно на официальном сайте: https://ano-geroiotechestva.ru/award до 1 ноября. Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии, которая запланирована на конец ноября 2025 года.

Организатор премии – АНО «Герои Отечества» при грантовой поддержке Движения Первых. Партнерами премии выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Роспатриотцентр, федеральные музеи, депутаты Государственной Думы и сенаторы Российской Федерации. Стратегический партнер премии – ПАО «Транснефть». Проект реализуется при информационной поддержке «Социального навигатора» медиагруппы «Россия сегодня» и АО «Аргументы и факты».

Генеральный директор АНО «Герои Отечества», секретарь организационного комитета премии Владислав Андреевич Курбатов:

«Премия «Голос истории» призвана поощрить проекты и инициативы, которые делают процесс изучения истории интересным и захватывающим для молодежи. Мы приглашаем к участию в премии не только молодежных лидеров и исследователей, но и представителей музеев, исторических проектов и некоммерческих организаций. Участие в премии позволит получить признание, новые знакомства, а также поддержку со стороны единомышленников и представителей власти».

Фото с официального сайта