Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс «Родная игрушка»

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16 ноября стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Родная игрушка», организованный Российским обществом «Знание» и Движением Первых. Он нацелен на поддержку и продвижение российских создателей и производителей игр и игрушек и продлится до сентября 2025 года. По итогам конкурса до 25 лучших проектов будут запущены в первый тираж.

Участниками могут стать как профессиональные производители игрушек, так и творческие коллективы, а также независимые авторы в возрасте от 14 лет. Конкурс проводится в пяти номинациях: «лучшая сюжетно-образная игрушка», «настольная игра», «техническая и технологическая игрушка», «конструкторы и сборные модели», «мультимедийный проект». Вместе с номинацией каждому заявителю предстоит выбрать одно или несколько тематических направлений для создания игрушки: «семья, духовно-нравственные ценности», «история и культура России», «технологические прорывы», «герои XXI века».

На первом этапе после оценки поступивших заявок будет отобрано по 45 проектов в каждой номинации, авторы которых займутся созданием моделей игр или игрушек под руководством наставников. После народного онлайн-голосования и голосования детей на следующий этап пройдут по 15 проектов в каждой категории, их авторы создадут рабочие версии в мастерских компаний-партнеров.

Финал конкурса состоится в виде фестиваля детских игр в сентябре 2025 года, где эксперты, родители и дети смогут протестировать представленные игры и игрушки. Победителями станут до 5 проектов в каждой из номинаций — их запустят в массовое производство и реализуют через торговые сети.

Старт конкурса был объявлен на первом заседании Организационного комитета, которое прошло в Российской государственной детской библиотеке в Москве 16 ноября. В ходе встречи обсуждались цели и задачи конкурса, важность создания российских игрушек, отражающих нашу культуру и традиции. Были представлены планы по созданию реестра отечественных производителей игрушек и проведению психолого-педагогической экспертизы представленных проектов.

Заявки на конкурс принимаются до 14 февраля, более подробно ознакомиться с условиями и подать свой проект можно на сайте . Задать вопрос об условиях участия, механике и проектах можно в телеграм- канале и по электронной почте igrushka@znanierussia.ru .

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»