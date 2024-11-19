Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области иномарка насмерть сбила пешехода
В Самарской области иномарка насмерть сбила пешехода
«Самарская сетевая компания» усилила свой автопарк 11 автомобилями «Соболь 4x4» и «Газель NEXT»
«Самарская сетевая компания» усилила свой автопарк 11 автомобилями «Соболь 4x4» и «Газель NEXT»
Объявлены победители конкурса «Наставничество» из Самарской области
Объявлены победители конкурса «Наставничество» из Самарской области
Путин утвердил Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания
Путин утвердил Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания
Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс «Родная игрушка»
Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс «Родная игрушка»
Человек пострадал в ДТП в Богатовском районе
Человек пострадал в ДТП в Богатовском районе
Мошенники выманили у самарца деньги, написав от имени его жены
Мошенники выманили у самарца деньги, написав от имени его жены
В период навигации представители Росгвардии приняли участие более чем в ста рейдах на реках Самарской области
В период навигации представители Росгвардии приняли участие более чем в ста рейдах на реках Самарской области
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.94
-0.06
EUR 105.46
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Семейный квест пройдет в Музее-галерее «Заварка»
В Самаре состоялись всероссийские соревнования по фехтованию на призы министра спорта России
В Самаре состоялся детский турнир по следж-хоккею
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс «Родная игрушка»

19 ноября 2024 12:34
91
Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс «Родная игрушка»

 

16 ноября стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Родная игрушка», организованный Российским обществом «Знание» и Движением Первых. Он нацелен на поддержку и продвижение российских создателей и производителей игр и игрушек и продлится до сентября 2025 года. По итогам конкурса до 25 лучших проектов будут запущены в первый тираж.

Участниками могут стать как профессиональные производители игрушек, так и творческие коллективы, а также независимые авторы в возрасте от 14 лет. Конкурс проводится в пяти номинациях: «лучшая сюжетно-образная игрушка», «настольная игра», «техническая и технологическая игрушка», «конструкторы и сборные модели», «мультимедийный проект». Вместе с номинацией каждому заявителю предстоит выбрать одно или несколько тематических направлений для создания игрушки: «семья, духовно-нравственные ценности», «история и культура России», «технологические прорывы», «герои XXI века».

На первом этапе после оценки поступивших заявок будет отобрано по 45 проектов в каждой номинации, авторы которых займутся созданием моделей игр или игрушек под руководством наставников. После народного онлайн-голосования и голосования детей на следующий этап пройдут по 15 проектов в каждой категории, их авторы создадут рабочие версии в мастерских компаний-партнеров.

Финал конкурса состоится в виде фестиваля детских игр в сентябре 2025 года, где эксперты, родители и дети смогут протестировать представленные игры и игрушки. Победителями станут до 5 проектов в каждой из номинаций — их запустят в массовое производство и реализуют через торговые сети.

Старт конкурса был объявлен на первом  заседании Организационного комитета, которое  прошло в Российской государственной детской библиотеке в Москве 16 ноября. В ходе встречи обсуждались цели и задачи конкурса, важность создания российских игрушек, отражающих нашу культуру и традиции. Были представлены планы по созданию реестра отечественных производителей игрушек и проведению психолого-педагогической экспертизы представленных проектов.

Заявки на конкурс принимаются до 14 февраля, более подробно ознакомиться с условиями и подать свой проект можно на сайте. Задать вопрос об условиях участия, механике и проектах можно в телеграм-канале и по электронной почте igrushka@znanierussia.ru.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре нужно заменить почти 3,4 тысячи лифтов
19 ноября 2024  10:32
В Самаре нужно заменить почти 3,4 тысячи лифтов
155
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем преподавателя высшей школы
19 ноября 2024  09:43
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем преподавателя высшей школы
157
в Самаре состоится ежегодный форум «Мой бизнес 63»
19 ноября 2024  09:36
В Самаре состоится ежегодный форум «Мой бизнес 63»
144
В Самарской области установили запрет на заключение новых концессионных соглашений
17 ноября 2024  10:57
В Самарской области установили запрет на заключение новых концессионных соглашений
752
Глава региона встретился с участниками и ветеранами СВО, волонтерами, сельхозпроизводителями и предпринимательским сообществом, посетил ряд социальных объектов.
16 ноября 2024  19:35
Новые объекты культуры и здравоохранения, ремонт дорог, развитие социальной инфраструктуры – губернатор Вячеслав Федорищев посетил Похвистнево 
961
Весь список