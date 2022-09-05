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Открыт прием заявок на участие в конкурсном отборе общественных проектов по Губернаторскому проекту «СОдействие»

5 сентября 2022 14:24
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Прием заявок завершится 31 октября 2022 года.

1 сентября 2022 года стартовал прием заявок для участия в первом конкурсном отборе общественных проектов на 2023 год по Губернаторскому проекту «СОдействие».

Прием заявок завершится 31 октября 2022 года. Документы на конкурс направляются в департамент внутренней политики Самарской области от администраций муниципальных образований, на территории которых планируется реализация общественных проектов. Победители конкурса получат софинансирование из областного бюджета на реализацию общественных инициатив в 2023 году.

За время реализации программы на рассмотрение конкурсной комиссии поступило 1754 общественных инициатив, в том числе 1657 общественных проектов. Из бюджета Самарской области годы за пять лет реализации государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 – 2025 уже направлено свыше 1 млрд. руб. В 2023 году – будет направлено еще 253 млн. руб.

Напомним, государственная программа (Губернаторский проект «СОдействие») направлена на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета. Реализация программы осуществляется по двум направлениям: софинансирование общественных проектов и софинансирование решений, принятых на сходах граждан. При этом выдвигать инициативы могут население на собраниях или конференциях, общественные советы, территориальное общественное самоуправление, некоммерческие организации или представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования. Чтобы выдвинуть инициативу, необходимо обратиться в администрацию муниципального образования, на территории которого планируется реализация общественного проекта, получить поддержку инициативы на собрании или конференции граждан, совместно с администрацией подготовить пакет документов для участия в конкурсе.

Жители Самарской области могут принять участие в проекте и выдвинуть свою инициативу по одному из следующих направлений: 

- спортивные объекты;

- детские площадки;

- площадки для выгула и дрессировки собак;

- организация водоснабжения, пожарной безопасности;

- дорожная деятельность; 

- освещение;

- создание или благоустройство парков, скверов, фонтанов;

- размещение малых архитектурных форм; 

- сохранение или создание памятников истории и культуры;

- сбор коммунальных отходов; 

- озеленение и охрана окружающей среды;

- народные промыслы;

- содержание мест захоронения.

Напомним, обязательным условием участия в государственной программе является софинансирование общественного проекта из трех источников: физические и (или) юридические лица (не менее 7%), местный бюджет (не менее 1%), областной бюджет (до 92%). Размер общей стоимости общественного проекта и долей софинансирования определяется жителями совместно с администрацией, при этом в зависимости от установленной доли софинансирования присваивается соответствующее количество баллов при прохождении конкурсного отбора.

Подробная информация о Губернаторском проекте «СОдействие», правилах участия и сроках подачи заявок размещена на сайте Правительства Самарской области.

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