Открыт прием заявок на участие в VI межрегиональном конкурсе для журналистов в сфере культуры «Искусный глагол»

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Конкурс профессионального мастерства для журналистов и медиа в сфере культуры «Искусный глагол» им. В.Ю. Матвеева учрежден Государственным Эрмитажем, Благотворительным фондом Владимира Потанина и Екатеринбургским музеем изобразительных искусств.

География конкурса охватывает 49 городов Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. Именно в этих регионах – в Екатеринбурге, Казани, Омске, Владивостоке – расположены самые активные Центры-спутники Эрмитажа, которые ежегодно участвуют в организации конкурса.

Номинации:

– Лучший материал блога

– Лучшее интервью

– Лучшая статья

– Лучшая радиопрограмма о культуре

– Лучший телесюжет и телепрограмма о культуре

– Лучший фоторепортаж

Победители конкурса получают возможность расширить связи в межрегиональном профессиональном сообществе и познакомиться с работами коллег, приняв участие в специальной программе в Санкт-Петербурге.

Победителям конкурса будет также предоставлена грантовая поддержка для прохождения обучения по самостоятельно сформированной индивидуальной программе профессионального развития и/или для приобретения профессионального оборудования для развития журналистского мастерства. Максимальный размер грантовой поддержки в денежной форме составляет 300 000 рублей.

В конкурсе могут принимать участие авторы журналистских материалов и записей/сюжетов блогов/ видеоблогов, опубликованных в печатных изданиях, переданных по телевидению и радио, размещенных в интернете в период, включающий один календарный год до даты объявления конкурса, а именно с 23 сентября 2020 года до 22 сентября 2021 года.

К участию приглашаются журналисты и блогеры из следующих городов:

Дальневосточный кластер: Ангарск, Артем, Биробиджан, Благовещенск, Братск, Владивосток, Иркутск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Находка, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Южно-Сахалинск, Якутск

Поволжский кластер: Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Набережные Челны, Нижний Новгород, Оренбург, Пенза, Самара, Саратов, Тольятти, Ульяновск

Сибирский кластер: Абакан, Барнаул, Кемерово, Красноярск, Кызыл, Новокузнецк, Новосибирск, Норильск, Омск, Прокопьевск, Томск

Уральский кластер: Екатеринбург, Курган, Магнитогорск, Нижний Тагил, Пермь, Сургут, Тюмень, Уфа, Ханты-Мансийск, Челябинск.

Подача заявок до 20 декабря!