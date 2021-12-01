Открыт прием заявок на участие в VI межрегиональном конкурсе для журналистов в сфере культуры «Искусный глагол»

Я нашел ошибку
Главные новости:
На протяжении всех этих лет основная задача предприятия остается неизменной – обеспечение надежного и безаварийного теплоснабжения потребителей.
1 декабря «Предприятие тепловых сетей» отмечает 80-летие
Волжский хор готовит масштабную премьеру.
В Самаре состоится премьера вокально-хореографической постановки «Сказка о рыбаке и рыбке»  
Как питьевая вода доходит до каждого крана. 
Хочу всё знать: учебный год с «РКС-Самара»
К участию в онлайн-марафоне допускаются жители Самарской области, разделяющие идеи здорового образа жизни, независимо от пола и возраста.
В регионе стартовал онлайн-марафон «Спорт против COVID-19»
Представительнице Самарской области не было равных в борьбе на правой и на левой руке.
В Бухаресте завершилось первенство мира по армрестлингу среди спортсменов с ПОДА
«ВИС-Авто» выпускает пикапы на базе популярной модели Lada Granta. В линейке производителя больше 10 разновидностей фургончиков.
Тольяттинская компания «ВИС-Авто» повышает производительность труда благодаря нацпроекту
В Самаре завершается реконструкция исторической мечети на улице Алексея Толстого
В Самаре завершается реконструкция исторической мечети на улице Алексея Толстого
Названы симптомы заражения новым штаммом "омикрон"
Названы симптомы заражения новым штаммом "омикрон"
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.89
-0.09
EUR 84.82
0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области проходит областной онлайн-фестиваль, посвященный Международному Дню инвалидов
Тольяттинская филармония приготовила новогодние сказки
В самарском Доме офицеров состоится творческая встреча с Анной Семенович 
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Открыт прием заявок на участие в VI межрегиональном конкурсе для журналистов в сфере культуры «Искусный глагол»

1 декабря 2021 13:57
148
Открыт прием заявок на участие в VI межрегиональном конкурсе для журналистов в сфере культуры «Искусный глагол»

Конкурс профессионального мастерства для журналистов и медиа в сфере культуры «Искусный глагол» им. В.Ю. Матвеева учрежден Государственным Эрмитажем, Благотворительным фондом Владимира Потанина и Екатеринбургским музеем изобразительных искусств. 

География конкурса охватывает 49 городов Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. Именно в этих регионах – в Екатеринбурге, Казани, Омске, Владивостоке – расположены самые активные Центры-спутники Эрмитажа, которые ежегодно участвуют в организации конкурса.

Номинации: 

– Лучший материал блога

– Лучшее интервью

– Лучшая статья

– Лучшая радиопрограмма о культуре

– Лучший телесюжет и телепрограмма о культуре

– Лучший фоторепортаж

Победители конкурса получают возможность расширить связи в межрегиональном профессиональном сообществе и познакомиться с работами коллег, приняв участие в специальной программе в Санкт-Петербурге.

Победителям конкурса будет также предоставлена грантовая поддержка для прохождения обучения по самостоятельно сформированной индивидуальной программе профессионального развития и/или для приобретения профессионального оборудования для развития журналистского мастерства. Максимальный размер грантовой поддержки в денежной форме составляет 300 000 рублей.

В конкурсе могут принимать участие авторы журналистских материалов и записей/сюжетов блогов/ видеоблогов, опубликованных в печатных изданиях, переданных по телевидению и радио, размещенных в интернете в период, включающий один календарный год до даты объявления конкурса, а именно с 23 сентября 2020 года до 22 сентября 2021 года.

К участию приглашаются журналисты и блогеры из следующих городов:

Дальневосточный кластер: Ангарск, Артем, Биробиджан, Благовещенск, Братск, Владивосток, Иркутск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Находка, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Южно-Сахалинск, Якутск

Поволжский кластер: Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Набережные Челны, Нижний Новгород, Оренбург, Пенза, Самара, Саратов, Тольятти, Ульяновск

Сибирский кластер: Абакан, Барнаул, Кемерово, Красноярск, Кызыл, Новокузнецк, Новосибирск, Норильск, Омск, Прокопьевск, Томск

Уральский кластер: Екатеринбург, Курган, Магнитогорск, Нижний Тагил, Пермь, Сургут, Тюмень, Уфа, Ханты-Мансийск, Челябинск.

Подача заявок до 20 декабря!

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
01 декабря 2021, 09:46
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
Бесплатный социальный интернет, блокировка сайтов финансовых мошенников и другие новшества. Общество
249
Дмитрий Азаров, открывая встречу, отметил усилия сенаторов и депутатов по защите интересов Самарской области при формировании федерального бюджета. 
30 ноября 2021, 21:51
«Настоящая командная работа»: Дмитрий Азаров встретился с депутатами Госдумы РФ и сенаторами
Дмитрий Азаров, открывая встречу, отметил усилия сенаторов и депутатов по защите интересов Самарской области при формировании федерального бюджета.  Политика
488
«Принятые поправки отражают мнение людей».
30 ноября 2021, 16:25
Дмитрий Азаров: «Бюджет принят, впереди большая работа»
«Принятые поправки отражают мнение людей». Экономика
551
В центре внимания
Еще 904 жителя Самарской области заболел коронавирусом
1 декабря 2021  13:34
Еще 904 жителя Самарской области заболели коронавирусом
206
С 10 декабря в Самаре и Тольятти начинают работать пункты выдачи призов викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
1 декабря 2021  10:13
С 10 декабря в Самаре и Тольятти начинают работать пункты выдачи призов викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
294
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
1 декабря 2021  09:46
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
249
Дмитрий Азаров, открывая встречу, отметил усилия сенаторов и депутатов по защите интересов Самарской области при формировании федерального бюджета. 
30 ноября 2021  21:51
«Настоящая командная работа»: Дмитрий Азаров встретился с депутатами Госдумы РФ и сенаторами
489
«Принятые поправки отражают мнение людей».
30 ноября 2021  16:25
Дмитрий Азаров: «Бюджет принят, впереди большая работа»
552
Весь список