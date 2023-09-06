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Открыт конкурс для гидов и экскурсоводов на участие в Международной выставке-форуме «Россия»

6 сентября 2023 15:27
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Участниками могут стать специалисты от 22 лет из любого региона России.

Программа «Больше, чем путешествие» начала приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе гидов-экскурсоводов «Проводники смыслов». Участниками могут стать специалисты от 22 лет из любого региона России. Подать заявку можно на сайте программы.

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные экскурсоводы и гиды-переводчики, сотрудники музеев, в том числе корпоративных, самозанятые авторы экскурсионного контента (блогеры, краеведы), сотрудники event-агентств (аниматоры, ведущие), студенты старших курсов средних профессиональных и высших учебных заведений по таким направлениям, как «Туризм и индустрия гостеприимства», «Экскурсионное (музейное) дело», «Иностранные языки», «География и краеведение», «Актер театра и кино».

На выставке, которая пройдёт в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года, ежедневно будет проходить порядка 600 экскурсий. Специально для этого разработаны познавательные тематические маршруты в сфере энергетики, экологии, искусства, технологий. Появится и гастрономический маршрут. Особое внимание в экскурсионной программе будет уделено подрастающему поколению. Школьники смогут не только узнать о культуре и традициях народов России, но и попробовать себя в разных профессиях. Всего более двух тысяч гидов познакомят гостей выставки с современными достижениями и культурным наследием страны. Кроме того, специалисты будут задействованы для работы во флагманском гостевом центре, инфоцентрах ВДНХ и павильонах выставки.

Две тысячи человек, успешно прошедшие первичную оценку, приступят к прохождению образовательной программы. Их ждут модули, посвященные организации экскурсий на масштабных выставочных событиях, знакомство со стандартами программы «Больше, чем путешествие» и тестирование по теоретической части, после которой участники будут допущены до этапа итоговой защиты экскурсий: для направления «Москва и Московская область» защита будет групповой и очной, трек «Регионы» будет защищаться в группах в видеорежиме.

По результатам обучения участники получат бейдж с возможностью посещать всю событийную программу выставки, удостоверение государственного образца «Экскурсионная деятельность на крупных конгрессно-выставочных мероприятиях» и звание гида крупнейшей международной выставки-форума.

В апреле 2024 года будут определены 15 лучших специалистов, которые работали на выставке-форуме в следующих номинациях: «Лучший гид-экскурсовод», «Лучший гид-переводчик», «Лучший инклюзивный гид», «Лучший детский гид». Помимо этого, предусмотрены и специальные номинации от партнеров конкурса. 

Организаторами конкурсного отбора и образовательной программы для гидов-экскурсоводов выступают АНО «Больше, чем путешествие», АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» и Правительство Москвы.

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