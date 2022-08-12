Открылся участок, функционирующий в режиме исправительного центра УФСИН СО

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Открыл мероприятие начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов. Он отметил, что создание такого учреждения проводится в рамках реализации мер по гуманизации уголовно-исполнительной системы.

Здесь станут отбывать наказание осужденные к принудительным работам. Это первое исправительное учреждение на базе предприятия Самарской области.

В исправительном центре будет размещено 50 осужденных. Проживание организовано в обычных общежитиях. Для них созданы необходимые коммунально-бытовые условия.

После отбытия одной трети срока наказания, если осужденные не допускают нарушений, им разрешается проживать за пределами центра с семьей, но в пределах муниципального образования, где находится исправительное учреждение.

Заболев, осужденные обращаются к обычным врачам с медицинским полисом. На них в полной мере распространяются социальное и пенсионное законодательство, Трудовой кодекс.

Также они получают заработную плату, из которой по решению суда может удерживаться от 5 до 20 процентов в доход государства.

В церемонии открытия участка, функционирующего в режиме исправительного центра, приняли участие заместитель руководителя департамента - руководитель Главного управления экспертной и аналитической деятельности в сфере региональной безопасности Юрий Васильев, начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области Павел Сокол, уполномоченная по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Общественного совета при УФСИН России по Самарской области Павел Покровский, заместитель прокурора региона Евгений Бендовский.

После открытия участка состоялась пресс-конференция для журналистов местных и центральных СМИ, экскурсия, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области