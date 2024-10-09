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Ее цель - показать возможности и особенности работы на том или ином предприятии или в учреждении на примере конкретного рабочего места и популяризировать востребованные профессии.
Открылась Самарская выставка профессий
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Открылась Самарская выставка профессий

9 октября 2024 18:21
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Ее цель - показать возможности и особенности работы на том или ином предприятии или в учреждении на примере конкретного рабочего места и популяризировать востребованные профессии.

9 октября на площадке центра труда и отдыха «Станкозавод» открылась Самарская выставка профессий. Выставку второй год организуют Правительство Самарской области, региональное министерство труда и служба занятости. Ее цель - показать возможности и особенности работы на том или ином предприятии или в учреждении на примере конкретного рабочего места и популяризировать востребованные профессии.

«В прошлом году мы впервые провели выставку профессий, и она вызвала положительный отклик, - рассказала министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. – В этом году участвует больше работодателей – двадцать работодателей показывают более тридцати рабочих мест. Мы постарались разнообразить представленные профессии – это инженер, слесарь, повар, работники транспорта, таможни и другие, чтобы посетители увидели, что наши работодатели предлагают хорошие рабочие места, достойные их внимания. И чтобы самарские ребята учились и работали в Самарской области».

Предприятия региона активно набирают сотрудников, в настоящее время предлагается более 48 тысяч вакансий, поэтому для работодателей важно заявить о себе потенциальным соискателям.

«Нам нужны специалисты в большом количестве, - отметил заместитель генерального директора по персоналу АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» Александр Картавенко, - это и инженерные, и рабочие специальности. Такие мероприятия, как сегодняшняя выставка очень полезны, чтобы познакомить, в первую очередь молодежь, с предприятиями, примерить на себя профессии».

Учащиеся школ, студенты средних и высших профессиональных образовательных организаций стали первыми посетителями и активными участниками мероприятий выставки.

«Моя будущая профессия связана с таможенной службой, - поделился Никита Коробков, - и мне было интересно посмотреть рабочие места, которые представила Самарская таможня, пообщаться с сотрудниками».

Для гостей организованы экскурсии по экспозициям предприятий, а также профориентационные мероприятия. Все посетители могут принять участие в голосовании за лучшего работодателя.

Выставка продлится до 12 октября. Время работы – с 10.00 до 17.00 в будни и с 10.00 до 15.00 – в субботу. Вход свободный. Адрес: г. Самара, ул. Куйбышева, 128/1, «Станкозавод».

 

Фото:   министерство труда Самарской области

Теги: Самара

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