Открылась регистрация на Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2024

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С 4 по 8 декабря состоится Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2024 в центральном выставочном зале «Манеж» города Москва. Форум является последним этапом Премии #МЫВМЕСТЕ и объединит более 10 000 активных людей со всей России и из 40 стран мира.

Премия #МЫВМЕСТЕ была создана в 2020 году по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Её основная цель – признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.

Изначально молодые люди подавали заявки на платформе Добро.рф, где от Самарской области было подано 284 заявки, из которых 23 стали победителями регионального этапа. Теперь участники ожидают, когда их проект пройдёт заочную федеральную оценку, и будут известны топ-1000 проектов, а также имена финалистов.

В ходе народного голосования и оценки жюри определятся победители, награждение которых пройдет 5 декабря в рамках Международного форума #МыВместе в Манеже. Что их ожидает:

- Ценные знания и новые форматы добровольчества;

- Актуальные вопросы для обсуждения и полезные советы от экспертов;

- Возможности для сотрудничества и поиска единомышленников;

- Поддержка бойцов СВО, их семей и жителей приграничных регионов;

- Яркие эмоции и впечатления;

- Церемония награждения победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ и номинации «Волонтёр года».

Участниками Форума могут стать: представители Международной Премии #МЫВМЕСТЕ; лидеры и активисты волонтёрских организаций, фондов и социально ориентированных некоммерческих организаций; представители бизнес-сообщ­ества и социальные предприниматели; активисты Движения Первых; представители органов государственной власти, региональных и муниципальных СМИ, коммуникационных агентств, соответствующих принципам устойчивого развития, авторы социального контента; представители штабов #МЫВМЕСТЕ, ресурсных центров поддержки добровольчества, Добро.Центров; участники гуманитарных миссий; представители вузов, школ и социальных партнеров, вошедшие в программу «Обучение служением».

Также на Форуме пройдёт выставка, которая будет посвящена истории развития волонтёрства в России со времён Древней Руси. Посетители смогут увидеть предметные планы и инсталляции, отражающие развитие сферы. В инсталляциях будут отражены исторические промежутки: «От монастырей до современных общественных благотворительных организаций», «Культурное волонтёрство», «Ополчение и сёстры милосердия», «СВО». Также она расскажет о волонтёрах, возможностях для будущих и действующих активистов волонтёрских движений. Отдельная часть будет посвящена теме «Помощь нуждающимся и обездоленным», в ходе которой участникам расскажут о волонтёрах в СССР, про пандемию, донорство, природные бедствия и истории гражданских подвигов и героизма, включая детей.

Регистрация доступна до 4 ноября по ссылке -https://dobro.ru/event/10844445.

Учредителем Премии #МЫВМЕСТЕ является Федеральное агентство по делам молодёжи, а организатором – Ассоциация волонтёрских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития «Добро.рф».

Фото: соцсети