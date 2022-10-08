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Отдыхающим в Крыму туристам продлят проживание за счет средств республики в связи с ЧП на Крымском мосту, заявил 8 октября глава полуострова Сергей Аксенов.

«Прошу отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Аксенов добавил, что порядок компенсации будет озвучен в понедельник, 10 октября.

О ЧП на Крымском мосту стало известно ранее в субботу. В результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал. В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) позднее сообщили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля со стороны Таманского полуострова. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, пишут "Известия".