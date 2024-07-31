Я нашел ошибку
Главные новости:
Он напомнил, что, если игнорировать ПДД, то все желания и мечты могут не исполниться и для этого достаточно всего одного мгновения, одного неверного шага или рискованного маневра.
Главный госавтоинспектор региона принял участие во Всероссийском молодёжном форуме«iВолга»
В Самарской области состоялось первенство России по велосипедному спорту на шоссе у юношей и девушек 15-16 лет
В Самарской области состоялось первенство России по велосипедному спорту на шоссе у юношей и девушек 15-16 лет
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинс
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинской
 Отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату на установку внутридомового газового оборудования
 Отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату на установку внутридомового газового оборудования
Чилийский защитник Томас Галдамес прибыл в расположение "Крыльев Советов"
Чилийский защитник Томас Галдамес прибыл в расположение "Крыльев Советов"
в выставочном зале Тольяттинского краеведческого музея состоится открытие выставки «Строитель своего времени»
В выставочном зале Тольяттинского краеведческого музея состоится открытие выставки «Строитель своего времени»
Экс-министр транспорта Самарской области Иван Пивкин обжалует арест
Экс-министр транспорта Самарской области Иван Пивкин обжалует арест
Сборная Самарской области - серебряный призер чемпионата России по пляжному регби
Сборная Самарской области - серебряный призер чемпионата России по пляжному регби
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.33
-0.23
EUR 93.29
-0.85
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

 Отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату на установку внутридомового газового оборудования

31 июля 2024 13:55
84
 Отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату на установку внутридомового газового оборудования

 

В рамках нацпроекта "Демография", утвержденного по решению Президента нашей страны В.В.Путина, c конца 2021 года в целях дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан при газификации домовладений установлена единовременная социальная выплата на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также услуг проектированию и строительству газораспределительных сетей.

Для оформления выплаты необходимо обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В повестке – подведение итогов работы ведомства в первом полугодии текущего года и определение задач на перспективу.
30 июля 2024, 17:09
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии Федеральной службы судебных приставов
В повестке – подведение итогов работы ведомства в первом полугодии текущего года и определение задач на перспективу. Политика
470
Вячеслав Федорищев доложил Игорю Комарову о формировании программы развития Самарской области.
29 июля 2024, 19:47
Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и глава региона Вячеслав Федорищев обсудили приоритеты развития Самарской области
Вячеслав Федорищев доложил Игорю Комарову о формировании программы развития Самарской области. Политика
1448
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 22 июля
20 июля 2024, 11:57
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 22 июля
По информации ресурсоснабжающей организации, большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях возможно кратковременное отключение... ЖКХ
1457
В центре внимания
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинс
31 июля 2024  13:58
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинской
69
 Отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату на установку внутридомового газового оборудования
31 июля 2024  13:55
 Отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату на установку внутридомового газового оборудования
70
Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и глава Самарской области Вячеслав Федорищев приняли участие в Дне ПФО на форуме «iВолга»
31 июля 2024  11:48
Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и глава Самарской области Вячеслав Федорищев приняли участие в Дне ПФО на форуме «iВолга»
185
В повестке – подведение итогов работы ведомства в первом полугодии текущего года и определение задач на перспективу.
30 июля 2024  17:09
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии Федеральной службы судебных приставов
471
На автодороге «Ульяновск - Самара» - Новая Бинарадка приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды
30 июля 2024  10:42
На автодороге «Ульяновск - Самара» - Новая Бинарадка приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды
378
Весь список