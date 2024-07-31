 Отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату на установку внутридомового газового оборудования

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В рамках нацпроекта "Демография", утвержденного по решению Президента нашей страны В.В.Путина, c конца 2021 года в целях дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан при газификации домовладений установлена единовременная социальная выплата на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также услуг проектированию и строительству газораспределительных сетей.

Для оформления выплаты необходимо обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства.