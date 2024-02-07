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Отделение СФР по Самарской области проактивно оформило 29 тысяч СНИЛС для новорожденных региона
Отделение СФР по Самарской области проактивно оформило 29 тысяч СНИЛС для новорожденных региона
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Отделение СФР по Самарской области проактивно оформило 29 тысяч СНИЛС для новорожденных региона

7 февраля 2024 19:38
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Отделение СФР по Самарской области проактивно оформило 29 тысяч СНИЛС для новорожденных региона

В 2023 году Отделение СФР по Самарской области проактивно оформило СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) 29 714 новорожденным региона.
С 2020 года процесс оформления лицевого счета на ребенка проходит без подачи заявления.

Номер лицевого счета малыша нужен для получения материнского капитала, оформления социальных выплат, полиса ОМС и прикрепления к поликлинике. Взрослым СНИЛС необходим, например, для трудоустройства на работу и формирования пенсии.

«После появления в информационной системе Социального фонда России сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен автоматически и направлен в личный кабинет мамы на портале Госуслуг», ­— пояснила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на портале Госуслуг. Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в СМС, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители.

Подробнее о том, как зарегистрироваться на портале Госуслуг —https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1

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