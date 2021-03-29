Отделение по вопросам миграции Ленинского района ведет прием граждан по новому адресу

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В связи с проведением капитального ремонта служебных помещений, отделение по вопросам миграции отдела полиции № 5 (Ленинский район) Управления МВД России по г. Самаре с 23 марта 2021 года осуществляет прием граждан по новому адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д. 66А. График приема граждан остался без изменений.

При этом, гражданам прибывающим в подразделение рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты. Кроме того, необходимо помнить о соблюдении дистанции до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), воздержаться от посещения при наличии признаков заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и, в первую очередь, обратиться за квалифицированной медицинской помощью, передает пресс-служба ГУ МВД СО.