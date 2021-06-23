Отдел спецназначения «Мангуст» организовал для детей сотрудников УИС СО день открытых дверей

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Мероприятие, приуроченное к 30-летию создания отдела, состоялось на лыжной базе «Динамо».

Сотрудники ОСН подготовили для ребят целую программу. Были здесь и показательные выступления с элементами рукопашного боя и тактической подготовки, выставка оружия, спецсредств, защитной амуниции. Кроме того, работала фотозона. А любой желающий мог опробовать свои навыки ведения стрельбы в пневматическом тире.

Со знаменательной датой сотрудников спецназа тепло поздравили врио начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Евгений Заярко, начальник ОСН полковник внутренней службы Андрей Саяпин и ветераны подразделения.

В своих выступлениях они отмечали, что личный состав отдела с достоинством и честью выполняет учебные и боевые задачи, постоянно повышает боевую готовность. Благодаря продуманной политико-воспитательной работе в отделе поддерживается крепкая дисциплина. Кроме того, активно ведется военно-патриотическое воспитание молодежи.

Выступающие пожелали спецназовцам новых успехов в службе, крепкого здоровья и семейного счастья.

В завершении мероприятия участников накормили гречневой кашей и вкусным чаем, сваренными в полевой кухне, передает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО