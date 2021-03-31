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Отбывающий наказание Алексей Навальный объявил голодовку

31 марта 2021 20:28
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Оппозиционер заявил об ухудшении состояния своего здоровья. Он потребовал пригласить врача и дать лекарства.

Алексей Навальный объявил голодовку. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Instagram. Оппозиционер объяснил, что не будет принимать пищу, пока к нему не пригласят врача, передает РБК.

«Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает», - объяснил Навальный.

Он сообщил, что вместо предоставления медицинской помощи его продолжают будить по ночам, а администрация колонии «подговаривает зэков-активистов запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг его кровати». «Те так и говорят: «Леша, извини, но мы тупо боимся. Это же Владимирская область. Жизнь зэка стоит меньше пачки сигарет», - написал Навальный. «Лежу голодный, но пока с двумя ногами», - добавил он.

На прошлой неделе Навальный подал две жалобы на имя генерального прокурора Игоря Краснова и директора ФСИН Александра Калашникова. Оппозиционер отметил, что ему отказывают в медицинской помощи и не сообщают результатов обследования. 

Он также жаловался на то, что его постоянно будят по ночам, снимают на камеру и при этом охранник вслух объясняет это тем, что «Навальный склонен к побегу».

 

Фото: пресс-служба Бабушкинского суда/РБК

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