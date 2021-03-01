От отравления угарным газом в выходные в СО пострадали два ребенка и погибли трое взрослых  

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В минувшие выходные в регионе произошли 2 происшествия, связанные с отравлением угарным газом. Одно происшествие закончилось, к сожалению, гибелью людей.

27 февраля поступило сообщение об отравлении угарным газом 3 человек в частном жилом доме в н.п. Сергиевск.

В результате происшествия погибли 3 человека (мужчина 1961 г.р. и две женщины 1963 г.р.).

Предварительная причина происшествия – нарушение правил пользования газовыми отопительными приборами.

28 февраля поступило сообщение об отравлении угарным газом 5 человек в многоквартирном жилом на улице Аэродромной в Самаре. В результате происшествия пострадали 5 человек, в том числе 2 детей (девочки 2013 и 2016 г.р., мужчина 1971 г.р. и женщины 1978 и 1949 г.р.). Мужчина и женщины от госпитализации отказалась, девочки направлены для медицинского обследования в Самарскую детскую клиническую больницу № 1 им. Н.Н. Ивановой.

Предварительная причина происшествия – неисправность вентиляционного оборудования.

С начала года произошло уже 15 случаев отправления угарным газом в Самарской области. От отравления угарным газом пострадало 19 детей. 3 человека погибло.

Главное управления МЧС России по Самарской области в очередной раз напоминает жителям Самарской области правила обращения с газовым оборудованием:

- перед розжигом плиты помещение необходимо проветрить, форточку оставить открытой на все время работы с плитой;

- зажженную спичку поднести к горелке и только тогда открыть кран на плите на ту горелку, которую необходимо разжечь;

- пламя должно загораться во всех отверстиях горелки, иметь голубовато-фиолетовый цвет без коптящих языков. Если пламя коптящее, значит, газ сгорает не полностью. В данном случае необходимо отрегулировать подачу воздуха. И это должен сделать специалист;

- если происходит отрыв пламени от горелки, значит, воздуха поступает слишком много. Пользоваться такой горелкой категорически запрещено;

- при обнаружении любой неисправности газового оборудования следует позвонить в газовую службу и вызвать специалистов;

- перед розжигом духового шкафа его необходимо проветрить. Для удобства розжига лучше всего приготовить бумажный жгутик или деревянную лучину. Лучину следует поджечь, поднести к запальнику духового шкафа, затем открыть кран на духовой шкаф;

- по окончании пользования плитой или духовым шкафом следует закрыть краник на плите или духовом шкафу, затем кран на трубе. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в газовую службу по телефону 04.

Запрещается!

- оставлять работающие газовые приборы без присмотра; - допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;

- использовать газ и газовые приборы не по назначению; - пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;

- пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;

- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы);

- хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны.

- производить самовольно, без специального инструктажа и разрешения, замену порожних баллонов на заполненные газом;

- производить самовольную газификацию дома, перестановку, замену и ремонт газовых приборов;

- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.

Если почувствовали запах газа:

– отключите плиту, перекройте подачу газа с помощью специального крана, распахните окна;

– выведите всех из квартиры;

– отключите электричество с помощью щитка;

– выдерните телефонный шнур из розетки;

– сами выйдите из квартиры, закрыв за собой плотно дверь;

– вызовите аварийную газовую службу, дождитесь ее прибытия на улице.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС