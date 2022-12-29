От 5 до 30 тыс. руб. большинство россиян потратят на праздничные развлечения

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Новогодних праздников с нетерпением ожидают три четверти россиян, причем каждый пятый намерен отдыхать дольше, взяв дополнительные дни. В то же время четверть россиян — преимущественно работники малых и средних предприятий — планируют посвятить эти дни работе. Праздничные развлечения обойдутся большинству примерно в 5-30 тыс. руб. Таковы результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах».

Существенная часть опрошенных (44%) в праздники планируют смотреть кино и сериалы. Треть респондентов будут ходить в гости, а каждый четвертый (23%) — отсыпаться. Каждый пятый опрошенный планирует посвятить праздники прогулкам (20%) и чтению (20%). Каждый седьмой — мелкому ремонту дома (14%). Почти столько же — спорту (13%). Каждый восьмой планирует поехать в другой город в пределах России, а каждый тринадцатый — на отдых за рубеж. Каждый десятый (10%) планирует активно ходить в рестораны и кафе.

Запланированные новогодние мероприятия обойдутся большинству респондентов в сумму, не превышающую 30 тыс. руб. В частности, 30% рассчитывают уложиться в 15-30 тыс. руб., столько же — в 5-15 тыс. руб., а каждый десятый (10%) — в сумму до 5 тыс. руб.

Еще 30% опрошенных планируют потратить более крупные суммы. Каждый пятый (22%), в частности, — 30-50 тыс. руб., 5% — 50-100 тыс. руб, и 3% — от 100 тыс. руб.

Развлекаться в начале января будут не все. Каждый четвертый россиянин планирует работать в праздники — главным образом из-за слишком высокой загруженности на работе. Почти половина респондентов, которые намерены работать в праздники, назвали причиной слишком большой объем задач, который невозможно выполнить в рабочее время. А каждый седьмой (14%) признался, что в праздники ему нечем заняться и он хотел бы провести это время с пользой.

Чаще других о намерении трудится в праздники говорили респонденты, работающие в компаниях малого и среднего бизнеса (46%) и в госсекторе (19%). 12% занимаются фрилансом, 7% работают на нескольких работах и трудиться в праздники они будут как минимум на одной из них. Еще 5% — владельцы бизнеса.