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Мероприятие проходило по швейцарской системе в 6 туров с компьютерной жеребьёвкой.
Осуждённый из ИК-3 УФСИН СО занял 1 место на V Всероссийском чемпионате по шахматам
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Осуждённый из ИК-3 УФСИН СО занял 1 место на V Всероссийском чемпионате по шахматам

21 июля 2023 14:31
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Мероприятие проходило по швейцарской системе в 6 туров с компьютерной жеребьёвкой.

Во ФСИН России в режиме видео-конференц-связи состоялось открытие V Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, посвященный Международному дню шахмат. Организаторами мероприятия выступили Федеральная служба исполнения наказаний России и Федерация шахмат России. 

Мероприятие проходило по швейцарской системе в 6 туров с компьютерной жеребьёвкой. Контроль игры – 10 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 5 секунд на каждый ход.

Состязание длилось на протяжении трех с половиной часов. 

По итогам сыгранных 6 туров осужденный Н. отбывающий наказание в ИК-3 УФСИН России по Самарской области одержал победу во Всероссийском чемпионате  по шахматам среди осужденных.

Как сказал начальник ИК-3 УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Николай Андрианов, шахматы – популярный вид спорта в исправительном учреждении. Турниры проводятся здесь часто. В свободное время осужденные совершенствуют навыки игры, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:   УФСИН СО

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