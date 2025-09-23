Я нашел ошибку
Отпуск предоставлен в соответствии с законодательством, с учётом положительной характеристики, примерного поведения.
Осуждённой ИК-15 УФСИН СО предоставили отпуск с выездом за пределы учреждения
Здесь не просто живут, а строят будущее.
В рамках госпрограммы село Семеновка Нефтегорского района превращается в место комфорта
Жители города, общественники, представители организаций и депутатского корпуса объединили усилия, чтобы привести в порядок любимую зону отдыха.
Участник «Школы героев» присоединился к масштабному субботнику на озере Сакулино
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С.
24 сентября в регионе без осадков, днем преимущественно без осадков, до +29°С
Она будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально.
В России готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение вакциной от рака
«Школа фермера» – не просто курсы, а комплексная программа, сочетающая теорию и практику.
«Школа фермера»: в губернии стартовал третий поток образовательной программы
В Чапаевске участники очистили от бытового мусора одно из наиболее популярных мест отдыха горожан - причал.
Полицейские региона присоединились ко Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия»
В завершение встречи организаторы призвали подростков быть внимательными к себе и окружающим, не нарушать закон и думать о последствиях своих поступков.
В Самаре полицейские приняли участие в родительском собрании в одной из городских школ
Осуждённой ИК-15 УФСИН СО предоставили отпуск с выездом за пределы учреждения

23 сентября 2025 17:20
79
Отпуск предоставлен в соответствии с законодательством, с учётом положительной характеристики, примерного поведения.

Осужденной исправительной колонии № 15 был предоставлен отпуск с выездом за пределы учреждения. 

Отпуск предоставлен в соответствии с законодательством, с учётом положительной характеристики, примерного поведения, активного участия в трудовой и воспитательной деятельности, а также отсутствия дисциплинарных взысканий.

Перед отбытием в отпуск с осужденной был проведён инструктаж, выдано удостоверение установленного образца, выдана памятка «Правила поведения осужденного, убывающего в отпуск за пределы исправительного учреждения», а также предупреждена об ответственности в соответствии со статьёй 313 УК РФ.

В период отпуска за осуждённой будет осуществляться ежедневный контроль со стороны сотрудников исправительного учреждения и уголовно-исполнительной инспекции.

Проведение отпусков за пределами исправительного учреждения для осужденных является наиболее действенным методом стимулирования правопослушного поведения, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

Теги: Самара

