Осуждённой ИК-15 УФСИН СО предоставили отпуск с выездом за пределы учреждения

Осужденной исправительной колонии № 15 был предоставлен отпуск с выездом за пределы учреждения.

Отпуск предоставлен в соответствии с законодательством, с учётом положительной характеристики, примерного поведения, активного участия в трудовой и воспитательной деятельности, а также отсутствия дисциплинарных взысканий.

Перед отбытием в отпуск с осужденной был проведён инструктаж, выдано удостоверение установленного образца, выдана памятка «Правила поведения осужденного, убывающего в отпуск за пределы исправительного учреждения», а также предупреждена об ответственности в соответствии со статьёй 313 УК РФ.

В период отпуска за осуждённой будет осуществляться ежедневный контроль со стороны сотрудников исправительного учреждения и уголовно-исполнительной инспекции.

Проведение отпусков за пределами исправительного учреждения для осужденных является наиболее действенным методом стимулирования правопослушного поведения, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО