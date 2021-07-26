Осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении №27, посетили исторический музей

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Экскурсию в исторический парк «Россия – Моя история» руководство колонии организовало для двенадцати положительно характеризующихся осужденных.

Парк являет собой мультимедийный комплекс, представляющий всю историю нашей страны. Информация представлена в виде анимации, видеоинфографики, цифровых реконструкций, трехмерного моделирования и кинохроники.

Осужденные побывали в одной из четырех экспозиций, посвященной эпохе Рюриковичей и Романовых — с 862 по 1917 год. Здесь они ознакомились с подробными сведениями о развитии образования, культуры и научно-техническом подъеме, о возникновении масонства, тайных обществах и причинах революции. Трехмерные изображения рассказали о знаковых архитектурных объектах, великих открытиях и изобретениях. В купольном зале осужденным показали видеофильмы о событиях времен правления царских династий.

Особенно экскурсантам понравился интерактивный стол с 3D-реконструкциями знаменитых сражений, например Ледового побоища и Куликовской битвы.

В завершении мероприятия осужденные поблагодарили руководство исправительного учреждения за предоставленную возможность и изъявили желание в будущем посетить остальные экспозиции, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области