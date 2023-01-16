Осторожно, мошенники: в регионе участились массовые взломы Telegram-аккаунтов

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В Самарской области участились массовые взломы Telegram-аккаунтов.

Схема действия злоумышленников следующая: пользователям поступает сообщение от кого-то из списка контактов с предложением принять участие в акции, голосовании в конкурсе детских рисунков, оказать помощь в лечении детей или военнослужащих, получить подписку на Telegram Premium. Для этого предлагается перейти по ссылке и ввести код авторизации.

Пользователь вводит этот код, и его аккаунт открывается у злоумышленника на компьютере. Новый аккаунт тут же рассылает сообщения по всему списку контактов и удаляет их из перечня отправленных. При этом у получателей сообщение остается.

Внимание! Не вводите данные для доступа в аккаунт в «Телеграме», в том числе код доступа. Используйте двухфакторную аутентификацию и не переходите по незнакомым ссылкам.

Фото: ru.freepik.com